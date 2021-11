La ministra de Medio Ambiente de Indonesia ha descartado como "inapropiado e injusto" un plan global para poner fin a la deforestación para 2030, días después de que su país, hogar de un tercio de las selvas tropicales del mundo, se uniera a otras 127 naciones para hacer la promesa de deforestación.

El acuerdo a última hora del lunes en las conversaciones sobre el clima de la COP26 estaba en desacuerdo con los planes de desarrollo de Indonesia y los objetivos globales deberían ajustarse, dijo el ministro Siti Nurbaya Bakar, quien asistió a la cumbre en Glasgow.

"Obligar a Indonesia a (alcanzar) la deforestación cero en 2030 es claramente inapropiado e injusto", dijo en Twitter el miércoles. "El desarrollo masivo de la era del presidente Jokowi no debe detenerse en nombre de las emisiones de carbono o en nombre de la deforestación", dijo, refiriéndose al líder indonesio, Joko Widodo, por su apodo.

Indonesia, con desafíos futuros sobre la deforestación

Indonesia da un giro a la promesa de deforestación de la COP26.

La Verdad Noticias informa que, sus comentarios poco después de la promesa subrayan los desafíos futuros sobre los objetivos de deforestación global, con solo tres países, Indonesia, Brasil y la República Democrática del Congo, que representan colectivamente el 85% de los bosques del mundo.

Para aumentar la confusión sobre la posición de Indonesia, el viceministro de Relaciones Exteriores del país, Mahendra Siregar, negó el jueves que la deforestación cero para 2030 fuera siquiera parte del acuerdo de la COP26.

"La declaración emitida no se refiere en absoluto a 'acabar con la deforestación para el 2030'", dijo en un comunicado. "Es importante ir más allá de la mera narrativa, retórica, objetivos arbitrarios y fragmentos de sonido", agregó.

¿Indonesia detendrá la deforestación por completo?

Indonesia da un giro a la promesa de deforestación de la COP26.

Explicó además que el compromiso no significaba detener la deforestación por completo, sino garantizar que no hubiera pérdida neta de tierras boscosas. Un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente no respondió de inmediato a las solicitudes de aclaración el jueves y no se pudo contactar al palacio presidencial.

Mahendra dijo más tarde a Reuters que Indonesia interpreta "detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030", como se indica en el compromiso, como "la gestión forestal sostenible... no acabar con la deforestación para 2030".

