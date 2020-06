Indican que en EEEUU "la ventana se está cerrando" para frenar pico de COVID-19

coronavirus Estados Unidos

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, advirtió el domingo que "la ventana se está cerrando" para tomar medidas para frenar la propagación del coronavirus a medida que los casos en el sur de los Estados Unidos continúan "aumentando".

En una entrevista con "Meet the Press", Azar dijo que el país tiene "más herramientas que las que teníamos hace meses" para combatir el virus y la enfermedad que causa, incluidos nuevos tratamientos y más equipos de protección personal. Pero enfatizó que Estados Unidos se enfrenta a una "situación muy grave".

"Tenemos nuestras tasas de mortalidad y nuestras tasas de hospitalización las más bajas en dos meses, pero esta es una situación muy grave. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Estamos surgiendo, trabajando con nuestras autoridades locales y estados ”, dijo Azar.

“Tenemos las herramientas para hacer esto, lo acabamos de hacer en las últimas semanas en Carolina del Norte. Pero la ventana se está cerrando. Tenemos que actuar y las personas y las personas deben actuar de manera responsable. Necesitamos distancia social, debemos usar cubiertas faciales si estamos en entornos donde no podemos distancia social, particularmente en estas zonas calientes ”.

Estados Unidos ha tenido más de 2.5 millones de casos de coronavirus y casi 126,000 muertes atribuidas al virus, según datos analizados por NBC News, y el país estableció un nuevo registro diario de casos el viernes.

El sábado, Florida, Carolina del Sur, Nevada y Georgia informaron máximos históricos en nuevos casos diarios, y las cifras de la Universidad Johns Hopkins muestran que Estados Unidos es responsable de una pluralidad de los 12 millones de casos de coronavirus del mundo.

El vicepresidente Mike Pence dijo el domingo en una entrevista con "Face the Nation" de CBS, que este aumento en los casos es "diferente desde el principio".

"Una de las cosas que hemos escuchado en Texas y Florida en particular es que casi la mitad de los que dan positivo son estadounidenses menores de 35 años", dijo Pence.

Con más de 100.000 casos, el estado de Florida se convierte en el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos https://t.co/VZJm9qdbO2 pic.twitter.com/SG6erEwq2s — C5N (@C5N) June 22, 2020

"Realmente creemos que lo que está sucediendo aquí es una combinación de pruebas aumentadas" y "también puede ser una indicación de que a medida que estamos abriendo nuestra economía, que los estadounidenses más jóvenes se han congregado de maneras que pueden haber ignorado la orientación que les dimos a nivel federal para todas las fases de reapertura.

Pausan aperturas de comercios

A la luz de las tendencias, varios estados y ciudades han pausado o revertido sus planes para reabrir.

El gobernador Andrew Cuomo, DN.Y., cuyo estado ha tenido significativamente más casos de coronavirus que cualquier otro estado gracias a un aumento temprano en los casos, criticó la respuesta federal al virus hasta el momento y acusó al gobierno de decirle a los estados, efectivamente: "Estás sólo en esto."

"Están diciendo lo que dijeron hace tres meses, básicamente niegan el problema, no quieren decirle al pueblo estadounidense la verdad y no quieren tener ninguna respuesta federal, excepto apoyar a los estados". dijo el domingo en "Meet the Press".

"Este es un virus, no responde a la política. No puedes tuitear, tienes que tratarlo. Y nunca hicimos eso ".

Agregó que "si estos estados continúan subiendo, vamos a tener una crisis nacional como nunca hemos visto".

A lo largo de su entrevista, Azar enfatizó repetidamente la importancia de practicar el distanciamiento social y el uso de máscaras en público para frenar la propagación del virus.

Indican que es vital el uso de máscaras y el distanciamiento social para evitar más casos de COVID-19

Pero el jefe de Azar, el presidente Donald Trump, no usa una máscara en lugares públicos (la usó durante un recorrido privado por una planta de Ford en Michigan) y su campaña realizó un mitin bajo techo el fin de semana pasado por las objeciones de los principales miembros de su tarea de coronavirus. fuerza.

Mientras tanto, algunos líderes republicanos han tratado de enfatizar públicamente la importancia de usar una máscara.

La representante Liz Cheney, republicana de Wyo., Tuiteó un llamado para que las personas usen máscaras con una foto de su padre, el ex vicepresidente Dick Cheney, vistiendo una máscara, y el gobernador Asa Hutchinson, republicano de Arkansas, le dijo al "MTP" de MSNBC.

Diariamente el viernes que un "mensaje nacional consistente que respalde la importancia de usar una máscara y el distanciamiento social es muy importante para asegurarse de que todos entiendan la importancia de ello".

"Nada supera al liderazgo", dijo Hutchinson.

Azar no respondió directamente las preguntas sobre si el presidente está dando el ejemplo correcto, argumentando que la administración en su conjunto continúa enfatizando la importancia de las pautas de salud pública.

“Así que soy la secretaria de salud del presidente. Te lo digo, practica el distanciamiento social. Cuando no pueda distanciarse socialmente de manera adecuada, lo alentamos a que use una cubierta facial ”, dijo.

“Las pautas del presidente para la reapertura, las pautas del presidente, sus pautas han dicho desde el primer día, practican el distanciamiento social. Si no puede, use cubiertas para la cara.

Cuando se le preguntó sobre el uso de máscaras, Pence le dijo a CBS el domingo que "el presidente ha usado una máscara". Llevé una máscara en varias ocasiones esta semana ". Pero, agregó," queremos diferir a los funcionarios locales "para obtener orientación," y la gente debería escucharlos ".

Y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el domingo que cree que es "muy atrasado" exigir el uso de máscaras en todo el país.

"Entiendo que los Centros para el Control de Enfermedades han recomendado el uso de máscaras", dijo Pelosi a "The Week" de ABC, pero no lo exigieron "porque no quieren ofender al presidente".

Y el presidente debería ser un ejemplo. Ya sabes, los hombres de verdad usan máscaras.

Cuando se le presionó para que el presidente establezca un ejemplo sobre el uso de máscaras como una forma de frenar la propagación, Azar señaló las recientes reuniones masivas de manifestantes que pedían justicia racial a raíz de una serie de asesinatos policiales de personas negras en todo el país.

"No voy a hablar de política. Pero hemos visto reuniones masivas en las últimas semanas con personas que expresaron correctamente la Primera Enmienda y puntos de vista políticos, y esto es apropiado ”, dijo.

"Pero mi mensaje es de salud pública, es decir, si vas a participar en cualquier tipo de reunión grande, te animo, considera tu circunstancia individual, considera las circunstancias de las personas con las que vives y toma las precauciones adecuadas".

Todavía no está claro qué impacto, si alguno, tuvieron las protestas en la propagación del virus. Un documento preliminar de la Oficina Nacional de Investigación Económica, una organización no gubernamental, no encontró un pico atribuible a esas protestas.