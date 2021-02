India y Pakistán anuncian alto al fuego por primera vez en casi 20 años

India y Pakistán anunciaron el jueves que sus fuerzas armadas dejarían de disparar a través de su frontera compartida, el primer paso de este tipo desde 2003 y un movimiento potencialmente significativo para reducir las tensiones entre los dos rivales.

Los oficiales militares de los dos países emitieron una declaración conjunta en la que dijeron que habían acordado un alto el fuego que entró en vigor a la medianoche, incluso a lo largo de la frontera no oficial en la disputada región de Cachemira.

Los soldados indios y paquistaníes intercambian regularmente artillería y fuego de armas pequeñas en la región, una situación que los analistas han descrito como una guerra por otros medios. El conflicto de bajo grado es mortal, con decenas de aldeanos y personal militar asesinados cada año.

Conflicto entre India y Pakistán se intensifica tras ataque a Cachemira

India realizó un ataque aéreo en Pakistán

Las relaciones entre los dos vecinos con armas nucleares han sido frías desde 2019, cuando India realizó un ataque aéreo en Pakistán después de que un ataque terrorista mató a 40 soldados indios en Cachemira. Luego, los dos países participaron en su primer combate aéreo en casi 50 años. Meses después, India revocó la autonomía de Cachemira, lo que enfureció aún más a Pakistán.

Desde entonces, los despidos transfronterizos se han intensificado. Hubo más de 5.000 incidentes de este tipo en 2020, según datos de la India, la cifra más alta desde 2002.

"Estás viendo muchas pérdidas de vidas, con aldeanos muertos en ambos lados", dijo Happymon Jacob, profesor de estudios internacionales y autor de un libro sobre los enfrentamientos entre India y Pakistán en Cachemira.

El nuevo acuerdo, si es efectivo, es "innovador", dijo Jacob. Reducirá la violencia y permitirá que ambos países le digan a la comunidad internacional y al gobierno de Biden que están tomando medidas para estabilizar Cachemira, dijo.

Pobladores de India y Pakistán los más agradecidos por el alto al fuego

En la frontera soldados de India y Pakistán siempre estaban fuertemente armados

Cerca de la frontera altamente militarizada de Cachemira, el anuncio del alto el fuego es una fuente de profundo alivio. Syed Ahmad Habib, de 47 años, vive en el lado indio de la línea, pero su casa está tan cerca del límite que puede ver casas en territorio controlado por Pakistán.

“Alguien que no ha visto llover proyectiles no puede imaginar el tipo de vida que estamos viviendo”, dijo Habib, de 47 años, quien es de una aldea llamada Mandhar. Un amigo de la infancia murió en un bombardeo a principios de este año, dijo. "Si se ha detenido, me alegro".

Este es un movimiento "muy positivo", dijo Hasan Askari Rizvi, un analista de seguridad en Pakistán que, sin embargo, advirtió que no está claro si el acuerdo se implementará con éxito. Si cesa el despido, dijo Rizvi, se abre la puerta a otras medidas de fomento de la confianza, como facilitar el viaje de personas y mercancías entre India y Pakistán.

El acuerdo previo entre India y Pakistán

India y Pakistán ya habían anunciado un alto al fuego en 2003

En teoría, existe un acuerdo de alto el fuego entre los dos países, que comparten una frontera internacional y una frontera no oficial de 460 millas de largo en Cachemira conocida como la Línea de Control.

El acuerdo de alto el fuego se anunció en 2003 y, durante los siguientes años, la Línea de Control estuvo relativamente tranquila. Pero después de que terroristas mataron a más de 160 personas en Mumbai en 2008, un ataque llevado a cabo por un grupo militante con sede en Pakistán, los incidentes de disparos transfronterizos comenzaron a aumentar. Desde 2014, se han multiplicado por diez, según datos indios.

Funcionarios indios han acusado a Pakistán de utilizar el bombardeo para dar cobertura a militantes que cruzan hacia territorio controlado por India, acusación que Pakistán niega. Los comandantes de ambos lados tienen autonomía para decidir cuándo disparar, dijo Jacob.

India está en conflicto también con China

India también tiene conflictos con China por una frontera mal delimitada

El anuncio de este jueves 25 de febrero se produce cuando India sigue lidiando con las tensiones en una frontera diferente con su vecino del noreste, China. India y China retiraron recientemente a sus tropas de un área sensible luego de un enfrentamiento de meses que comenzó con un enfrentamiento mortal en junio.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, India y China completaron el retiro de tropas tras una larga disputada en la frontera del Himalaya, según un comunicado conjunto emitido por el Ministerio de Defensa de India. Los soldados completaron su retirada del área del lago Pangong Tso el sábado 20 de febrero, según el comunicado.

Un período de calma en la frontera entre India y Pakistán podría servir a los intereses de ambos países, dijeron analistas. "Es un avance importante", dijo Arvind Gupta, ex asesor adjunto de seguridad nacional en India. “Queda por ver si es táctico o algo con consecuencias a largo plazo”.

Bashir Ahmad Wathloo, de 45 años, vive cerca de la ciudad de Uri en el lado indio de la Línea de Control. Su tía fue asesinada hace tres años cuando no pudo escapar de los proyectiles que caían con el resto de la familia.

Este jueves, Wathloo está sentado con amigos frente a una tienda, una actividad que ha evitado durante más de un año después de que se intensificaron los bombardeos. El ambiente era festivo. Se siente bien estar afuera sin temer por la vida, dijo.

Es así como los pobladores de India y Pakistán que viven cerca de las Líneas de Control, son los más agradecidos por este acuerdo de alto al fuego entre ambas naciones, pues sienten que ahora sus vidas corren menos peligro.

