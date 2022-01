India restringe uso de píldora COVID-19 de Merck por preocupaciones de seguridad

País en Asia restringe uso de píldora COVID-19 de Merck por preocupaciones de seguridad

La India no ha agregado la píldora COVID-19 de Merck a su protocolo de tratamiento nacional para la enfermedad debido a preocupaciones de seguridad conocidas que han restringido su uso en otros lugares, dijo un alto funcionario de salud en una conferencia de prensa el miércoles.

"Debemos recordar que este medicamento tiene importantes preocupaciones sobre la seguridad", dijo Balram Bhargava, director del Consejo de Investigación Médica de la India, administrado por el estado.

"Puede causar teratogenicidad, mutagenicidad y también puede causar daño al cartílago y dañar los músculos. Más importante aún, la anticoncepción tendrá que usarse durante tres meses si se administra este medicamento porque el niño que nazca podría ser problemático con influencias teratogénicas".

Las autoridades indias decidieron no incluir el fármaco de Merck en su protocolo de tratamiento.

Los fármacos teratogénicos pueden dañar el desarrollo del feto, mientras que los mutagénicos pueden cambiar permanentemente el material genético de una persona.

Merck y la farmacéutica india Dr Reddy's Laboratories Ltd, que planea lanzar una versión genérica de la píldora a principios de la próxima semana, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los medicamentos de la misma clase que la píldora de Merck, llamados molnupiravir, se han relacionado con defectos de nacimiento en estudios con animales. Merck ha dicho que estudios similares de su medicamento, durante más tiempo y en dosis más altas que las que se usan en humanos, muestran que no causa defectos de nacimiento ni cáncer.

India revisó dos veces pastilla de Merck

Bhargava dijo que los expertos en salud de la India habían deliberado dos veces sobre el medicamento Merck, que los reguladores de la India aprobaron a fines del mes pasado y saldrá a la venta en el mercado privado a partir de la próxima semana.

"La OMS no lo ha incluido, el Reino Unido no lo ha incluido a partir de ahora. A partir de ahora, la recomendación actual es que no es parte del tratamiento del grupo de trabajo nacional", dijo.

Los comentarios podrían afectar las ventas privadas del medicamento cuando llegue al mercado, ya que la mayoría de los médicos tienden a seguir las recomendaciones de los funcionarios federales de salud.

El Comité Asesor de Medicamentos Antimicrobianos de la FDA de EE. UU. votó por 13 a 10 en noviembre para recomendar el medicamento después de discutir las preocupaciones de que podría causar la mutación del virus, así como las preocupaciones sobre posibles defectos de nacimiento.

Tanto los científicos de la FDA como Merck han sugerido que el medicamento no debe recomendarse durante el embarazo.

El Reino Unido en noviembre fue el primer país en aprobar la píldora, pero se están realizando más ensayos.

