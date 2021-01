India lanza la campaña de vacunación COVID-19 más grande del MUNDO

India lanzó una de las campañas de vacunación contra el coronavirus más grandes del mundo este sábado 16 de enero, ya que la pandemia de coronavirus se propagó a un ritmo récord y las muertes mundiales por COVID-19 superaron los dos millones.

El primer ministro indio, Narendra Modi, quien se dirigió a los trabajadores de la salud a través de una videoconferencia, no se vacunará de inmediato, ya que India inicialmente está dando prioridad a las enfermeras, los médicos y otros en la primera línea.

"Estamos lanzando la campaña de vacunación más grande del mundo y muestra al mundo nuestra capacidad", dijo Modi en su discurso. Pidió a los ciudadanos que mantuvieran la guardia alta y que no creyeran en ningún “rumor sobre la seguridad de las vacunas”.

“Por favor, no empiece a ser descuidado una vez que se vacune, no se quite la máscara ni se olvide del distanciamiento social”, dijo Modi.