India confirma la primera muerte relacionada con Omicron en medio de pico COVID

Un hombre diabético que murió en el estado occidental de Rajasthan fue la primera víctima mortal de India por la variante Omicron COVID-19, dijo este miércoles el Ministerio de Salud, y agregó que las infecciones en general se habían duplicado a 58,097 en los últimos cuatro días.

El Ministerio de Salud informó que el total de infecciones por Omicron había aumentado a al menos 2,135, poco más de un mes desde que se detectó el primer caso en el país.

Los funcionarios del gobierno dicen en privado que los casos diarios en la tercera ola de infecciones del país podrían superar el récord de más de 414,000 afectados en mayo pasado.

También advierten que muchas personas están tomando la variante Omicron a la ligera y no usan máscaras, ya que la mayoría de los casos han sido leves.

El alto funcionario de salud Vinod Kumar Paul se negó a estimar un nuevo pico, pero dijo que incluso los casos leves podrían ejercer presión sobre los sistemas de salud del país.

"No hay lugar para la complacencia", dijo en una rueda de prensa semanal, y agregó que Omicron estaba provocando oleadas en las ciudades. "No lo dé por sentado. No lo sabemos, el sistema puede abrumarse, su hogar puede abrumarse".

Sin embargo, el gobierno redujo el número de días de cuarentena domiciliaria para pacientes leves y asintomáticos a una semana, de 10 a 14 días antes.

Otro funcionario en la sesión informativa dijo que el anciano de Rajasthan, a quien no identificó por su nombre, murió de un ataque cardíaco hace unos días. Las pruebas genéticas mostraron más tarde que había sido infectado por la variante Omicron.

Temores a los rally electorales en la India

A pesar del aumento de casos y del anuncio de restricciones de movimiento en varias regiones, los partidos políticos han seguido realizando manifestaciones masivas antes de las elecciones estatales previstas para las próximas semanas y meses en la India.

Las autoridades de salud planean reunirse con los funcionarios de la comisión electoral el jueves sobre el asunto, dijeron los funcionarios, ya que los expertos en salud privados expresan su preocupación de que las manifestaciones conduzcan nuevamente a un gran aumento en los casos, como en abril y mayo del año pasado.

El miércoles, el estado sureño de Tamil Nadu, hogar de plantas de fabricación de empresas como Renault-Nissan, Eicher Motors, Hyundai Motor, Caterpillar Inc y Foxconn, anunció un cierre de un día el domingo y un toque de queda nocturno diario, con algunas excepciones. para industrias.

Muchos otros estados o ciudades también han establecido toques de queda y escuelas cerradas.

Mientras tanto, los expertos han pedido que los hospitales se preparen.

"Con las infecciones que se espera que se disparen, necesitamos: una comunicación clara sobre el autocuidado para evitar viajes a los hospitales impulsados por el pánico", escribió Bhramar Mukherjee, profesor de epidemiología en la Universidad de Michigan, en Twitter.

"Aumentar la capacidad del hospital y optimizar la atención para aquellos que realmente la necesitan", dijo.

El Instituto de Ciencias Médicas All India de Nueva Delhi canceló las vacaciones de invierno para el personal entre el 5 y el 10 de enero. Muchos médicos y enfermeras han contraído el virus en los últimos días.

Las autoridades, especialmente en Delhi, han dicho en repetidas ocasiones que solo aquellos que necesitan monitoreo las 24 horas del día deben ir al hospital, mientras que otros deben recuperarse en casa.

Delhi reforzó las medidas de mitigación del virus el martes, ordenando a las personas que se queden en casa los fines de semana, además de un toque de queda nocturno.

India ha tenido más de 35 millones de casos de COVID-19, el segundo recuento más alto después de Estados Unidos. El Ministerio de Salud reportó 534 nuevas muertes el miércoles, elevando ese número a 482,551.

