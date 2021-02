India: Twitter BLOQUEA cuentas de agricultores y medios independientes

Las protestas de agricultores en India derivaron en el bloqueo temporal de cerca de 250 cuentas de Twitter que incluyen a algunos de los manifestantes y a varios medios de comunicación independientes.

Entre las cuentas prominentes que enfrentaron la suspensión temporal en línea en India se encuentran la revista The Caravan, Kisan Ekta Morcha, así como periodistas que cubren las protestas de los agricultores. Todos regresaron casi seis horas después.

Twitter no especificó el motivo, pero dijo que podía retener contenido o cuentas en cualquier país según las leyes locales y las órdenes de las autoridades:

“En nuestro esfuerzo continuo por hacer que nuestros servicios estén disponibles para personas en todas partes, si recibimos una solicitud con el alcance adecuado de una entidad autorizada, puede ser necesario retener el acceso a cierto contenido en un país en particular de vez en cuando”, dijo la empresa de redes sociales en un comunicado citado por The Next Web.

“La transparencia es vital para proteger la libertad de expresión, por lo que tenemos una política de notificación para el contenido retenido. Una vez recibidas las solicitudes para retener contenido, notificaremos de inmediato a los titulares de cuentas afectados (a menos que se nos prohíba hacerlo, por ejemplo, si recibimos una orden judicial sellada)”, agregó.

Otras cuentas destacadas de la lista pertenecían a algunos líderes de la oposición, un actor y un economista.

India forzó a Twitter a bloquear cuentas

Fuentes del ministerio de tecnologías de la Información de India dijeron a los medios de comunicación nacionales y extranjeros, aunque extraoficialmente, que el gobierno había ordenado al gigante de las redes sociales que actuara contra cuentas y tuits específicos que representaban una "grave amenaza para el orden público".

Sin embargo, el organismo de control global de los medios de comunicación Reporteros sin Fronteras condenó la acción y la calificó de "caso impactante de censura flagrante".

"Al ordenar estos bloqueos, el Ministerio del Interior se está comportando como un Ministerio de la Verdad orwelliano que quiere imponer su propia narrativa sobre las protestas de los agricultores", dijo el grupo.

Mientras tanto, el gobierno emitió cargos de sedición contra varios destacados periodistas y medios de comunicación.

Represión de los periodistas

A fines de la semana pasada, las autoridades detuvieron a un periodista independiente y colaborador de The Caravan Mandeep Punia en la frontera de Singhu de Delhi, donde los agricultores han estado protestando durante más de dos meses. Fue acusado de ser parte de una pelea que tuvo lugar siete horas antes de su arresto.

Punia recibió un gran apoyo cuando otros periodistas realizaron una protesta frente a la sede de la policía contra su arresto. Dijeron que estaba siendo atacado por sus informes sobre las protestas de los agricultores.

Las autoridades dijeron que Ponia era detenido por causar alborotos.

Otro periodista, Dharmender Singh, también fue detenido pero se le permitió irse después de que mostró su tarjeta de identidad a la policía.

"Estas medidas enérgicas vulneran el derecho de los medios de comunicación a informar libremente e interfieren con nuestro derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa garantizada por la Constitución de la India", dijeron varios órganos de prensa en un comunicado conjunto.

La detención de los periodistas se produce poco después de que se presentaran casos de sedición contra los destacados periodistas Rajdeep Sardesai, Mrinal Pande, varios editores de The Caravan y el político de oposición Shashi Tharoor, por sus comentarios tras la violencia del Día de la República.

Se enfrentan a dificultades legales por decir que un manifestante que murió el 26 de enero fue asesinado por la policía. La policía dice que no le dispararon y que murió después de que su tractor volcara. Sin embargo, su familia lo niega y dice que perdió el control de su vehículo después de recibir un disparo.

Los agricultores han acampado fuera de Delhi durante más de dos meses, exigiendo la derogación de tres leyes agrícolas aprobadas por el gobierno del primer ministro Narendra Modi en septiembre del año pasado.

Las protestas mayoritariamente pacíficas se convirtieron en violencia a principios de la semana pasada, en el Día de la República de la India, cuando algunos agricultores rompieron los cordones policiales y luego se enfrentaron con cargos de gas lacrimógeno y porras. La Verdad Noticias.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Instagram y mantente informado.