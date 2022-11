Inalcanzables los objetivos mundiales en materia de cambio climático, dice análisis de The Economist

A casi 7 años que se firmara el Acuerdo de París, el semanario inglés The Economist plantea que “no hay forma en que se pueda evitar un aumento de la temperatura global de más de 1.5o C”, objetivo fijado en dicho acuerdo por todos los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) durante la COP21.

De acuerdo con la revista inglesa, en la COP21 en París, “los gobiernos adoptaron una meta hercúlea sin alguna estrategia plausible para poder alcanzarla”, y casi una década después podemos ver las consecuencias del fallo generalizado para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Tan solo en 2022 presenciamos catástrofes naturales como las inundaciones en Pakistán, el peor huracán en Florida desde 1935 y la intensa ola de calor que sorprendió a Europa.

COP27. “Los delegados reunidos en Egipto necesitan ser más pragmáticos”

En el marco de la actual COP27 con sede en Egipto el semanario puntualiza que, en el foro que se está llevando a cabo del 6 al 18 de noviembre de 2022, se deberán de replantear diversos puntos con base en las fallas que han sobresalido estos últimos años. Lo primordial: la reducción de emisiones requiere mucho más presupuesto. “La inversión global en energías limpias al menos tendría que triplicarse, y además concentrarse principalmente en los países en vías de desarrollo, quienes generan la mayoría de las emisiones actualmente”, se menciona en el artículo.

Te podría interesar: Estos son los mexicanos que asistirán a la COP27

El segundo tema que debería tratarse es el de los combustibles fósiles, los cuales no se pueden abandonar de un día para otro. Desde economías más fuertes como la europea, en donde han tenido que planear la construcción de instalaciones de importación de gas natural debido a la pérdida del suministro por parte de Rusia, hasta las economías más pobres, en las que la inversión en combustibles sigue siendo esencial.

Finalmente, de acuerdo con The Economist, el tercer tema es la resignación a la “adaptación”. Debido a que la meta establecida en 2015 de no superar el aumento de 1.5o C de temperatura global no se logrará, las naciones tendrán que adaptarse al cambio climático. Las catástrofes naturales provocadas por el calentamiento global seguirán manifestándose, por lo que prepararse para estas es cuestión de vida o muerte para los gobiernos en el mundo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram