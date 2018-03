¡Impresionante! Se abre enorme socavón en Florida

Redacción Web/Diario La Verdad FLORIDA.- Del tamaño de una piscina, un socavón se abrió en una calle de Florida y varias casas alrededor tuvieron que ser evacuadas. El vocero del condado Pasco, Doug Tobin, afirmó en un comunicado de prensa que una lancha cayó al hueco que se abrió por la mañana en Land O’Lakes, al norte de Tampa. El funcionario dijo que las casas circundantes fueron evacuadas por precaución y que las autoridades de emergencias llegaron al lugar.

A sinkhole in a Land O'Lakes neighborhood has prompted evacuations and road closures, Ocean Pines off of US 41. PLEASE AVOID THE AREA. pic.twitter.com/yAWPkNTApP