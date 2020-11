Imagina tener acciones de Mercado Libre (NASDAQ:MELI) mientras el precio sube 928%

Comprar acciones en las mejores empresas puede generar una riqueza significativa para ti y tu familia. Aunque las mejores empresas son difíciles de encontrar, pueden generar retornos masivos durante largos períodos. Por ejemplo, el precio de las acciones de Mercado Libre, Inc. (NASDAQ: MELI) ha subido un enorme 928% en la última media década, un rendimiento atractivo para los tenedores a largo plazo. Si eso no te hace pensar en invertir a largo plazo, no sabemos qué lo hará. Otra buena noticia es que el precio de la acción ha subido un -5.3% en treinta días.

¡La empresa líder de ecommerce debería estar realmente orgullosa de ese desempeño!

Para citar a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo, pero la Flat Earth Society florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado..." Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado con el tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus ganancias por acción (EPS).

Las ganancias por acción de Mercado Libre han bajado un 63% anual, a pesar del sólido desempeño del precio de las acciones durante cinco años.

Esto significa que es poco probable que el mercado esté juzgando a la empresa en función del crecimiento de las ganancias. Dado que el cambio en el EPS no parece correlacionarse con el cambio en el precio de las acciones, vale la pena echar un vistazo a otras métricas.

En contraste, el crecimiento de los ingresos del 30% anual probablemente se vea como una evidencia de que Mercado Libre está creciendo, algo realmente positivo. Es muy posible que la gerencia esté priorizando el crecimiento de los ingresos sobre el crecimiento de las EPS en este momento.

La siguiente imagen muestra cómo se han registrado las ganancias y los ingresos a lo largo del tiempo en la compañía.

NasdaqGS: crecimiento de ingresos y ganancias de MELI 2 de noviembre de 2020

MercadoLibre es bien conocido por los inversores y muchos analistas inteligentes han intentado predecir los niveles de ganancias futuros. Dado que tenemos una gran cantidad de pronósticos de analistas, podría valer la pena consultar este gráfico gratuito que muestra las estimaciones de consenso.

¿Qué pasa con el rendimiento total para el accionista (TSR)?

Sería negligente no mencionar la diferencia entre el rendimiento total para los accionistas (TSR) de MercadoLibre y el rendimiento del precio de sus acciones. El TSR es un cálculo de rendimiento que contabiliza el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtió) y el valor calculado de cualquier aumento y escisión de capital descontado. El TSR de Mercado Libre del 936% durante los 5 años superó el rendimiento del precio de sus acciones, porque ha pagado dividendos.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar que los accionistas de Mercado Libre han recibido un rendimiento total para los accionistas del 150% durante un año. Eso es mejor que el rendimiento anualizado del 60% durante media década, lo que implica que a la empresa le está yendo mejor recientemente. En el mejor de los casos, esto puede sugerir un impulso comercial real, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Si bien vale la pena considerar los diferentes impactos que las condiciones del mercado pueden tener sobre el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes.