Iglesia define como “prostitutas gratis” a mujeres que estén casadas por lo civil

Iglesia define como “prostitutas gratis” a mujeres que solo estén casadas por lo civil

La iglesia Ortodoxa Rusa, la de mayor seguidores en dicho país, ha causado polémica ha nivel mundial al declarar que las mujeres que solo se casan por lo civil son “prostitutas gratis” y no son consideradas como esposas.

Durante un encuentro con la comunidad ortodoxa OrthodoxBRO, el jefe de la comisión patriarcal de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Dimitri Smirnov, declaró que el matrimonio civil no significa nada y que solo dan un “servicio gratis” al hombre.

“Aquí las mujeres no comprenden qué es el matrimonio. No les apetece decir 'soy una prostituta gratis', por lo que dicen: estoy casada por lo civil”, aseguró el arcipreste durante el acto.

Dimitri Smirnov aseguró que las mujeres casadas por lo civil no son en verdad esposas.

A pesar de que Rusia se considera una nación laica, las autoridades han detenido a varios testigos de Jehová por considerarlos una “organización extremista”, ya que realizaban "reuniones secretas para desarrollar planes de acción y estudiar la ideología extremista”.

Iglesia no acepta otras religiones

Pero la boda civil no fue el único tema polémico de la iglesia Ortodoxa, también dieron a conocer que no es correcto que las mujeres de esta religión se casen con ateos o personas de otras religiones no cristianas.

Ante esta negativa, las autoridades eclesiásticas propusieron viajar a Africa, país donde cuarta parte de la población es cristiana.

“Si se trata de un cristiano, por ejemplo, un católico o un luterano, en peor caso un bautista, pero no más allá. Nada de adventistas del séptimo día nos conviene”, aseguró Smirnov.

Recordemos que en el 2017, el gobierno de Rusia catalogó a los testigos de Jehová como un grupo extremista y declaró ilegal su actividad debido a que creen que realizan propaganda extremista, captación de menores, incitación al suicidio o desvinculación de los familiares, entre otras actividades.

