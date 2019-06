IMPACTANTES fotos del dolor de dos niños tras perder a su madre en un naufragio

La impactante fotografía que muestra el dolor de dos niños nigerianos tras naufragar el barco donde viajaban en el mediterráneo buscando una mejor vida ha conmovido a miles de internautas en las redes sociales. La fotografía de los dos niños nigerianos llorando es del fotoperiodista español Santi Palacios y obtuvo el segundo premio del World Press Photo en la categoría “Noticias generales” en el 2017.

“Dejados a solas” es el titulo de la impactante fotografía donde se ve a dos hermanos nigerianos, de 10 y 11 años de edad, en un bote en medio del mar Mediterráneo tras ser rescatados del naufragio y darse cuenta que su madre murió en el intento de encontrar una mejor vida después de huir de su hogar.

Dos hermanos nigerianos pierden a su madre tras el naufragio de un barco en el Mediterráneo.

“Su madre murió en Libia . Ambos rompieron a llorar y llamarla cuando se les rescató en el Mediterráneo”, explicó el reportero sobre la impactante fotografía de los dos hermanos nigerianos.

La embarcación en la que viajaban los dos hermanos nigerianos fue rescatada por la ONG Pro Activa Open Arms a 23 kilómetros de Sabratha, Libia; país donde los migrantes han revelado que sufren mayores abusos y violaciones de derechos humanos por parte de los traficantes de blancas.

A pesar de ser una fotografía del 2017, las redes sociales compartieron de nueva cuenta la dolorosa imagen de los dos niños con un texto reflexivo.

“Ya son más de 300,500 africanos que han muerto ahogados en menos de 5 años intentando escapar hacia Europa de las crisis humanitarias de sus países, sin embargo, la mayoría del mundo desconoce o no quiere ver esta realidad, pues ‘cuando el dolor no es blanco, no es noticia’”, se lee en la publicación.

La historia de los hermanos que perdieron a su madre en el Mediterráneo es solo una de miles; diario se da conocer la muerte de personas debido a los naufragios de botes con cientos de personas que huyen de su hogar en buscan una mejor vida para sus familias.