IMPACTANTE: Encuentra a su gemela al otro extremo del mundo gracias a YouTube

Dos jóvenes originarias de Corea del Sur, Samantha Futerman y Anais Bordier, ambas de 31 años de edad, se conocieron hace 6 años, en 2012; Gracias a un video de YouTube, descubrieron que son gemelas.

Las dos mujeres, fueron adoptadas por separado en Corea del Sur cuando eran unas bebes; Ninguna de las dos, sabía que tenía una gemela, pues los papeles de adopción de ambas decían “hija única”.

Samantha, fue adoptada por una familia que vive en Los Ángeles, Estados Unidos; Anais, vive con sus padres en París Francia.

“Estaba en casa de una amiga que me iba a pintar y arreglar las uñas” dijo Samantha a un programa de televisión “entonces me llega un mensaje de Facebook de Anais; ‘No quiero volverte loca, pero lucimos muy similar. Déjame saber lo que piensas”

Ese mensaje tan corto, les cambió la vida a las dos mujeres; Tenían una doble.

Anais, se encontraba en Londres estudiando moda en una universidad, por su parte, Samantha trabajaba en un restaurante de los Ángeles mientras que estudiaba la carrera como actriz.

“Estaba en el autobús cuando recibí una notificación de Facebook diciendo que alguien había posteado un video mío en YouTube” contó la gemela que vivía en París.

“Me despertó mucha curiosidad, porque yo no recordaba haber hecho nada en YouTube” “Cuando llegué a casa, me di cuenta que no se trataba de mi”

“Lucía exactamente, exactamente como yo”