Huracanes en el Atlántico se ausentaron en agosto por primera vez en 25 años

Agosto ha sido un mes muy activo en cuanto a la presencia de huracanes en el Atlántico, mismos que han sido totalmente devastadores, como lo fue Katrina, el 23 y 25 de agosto de 2005, o Andrew, que tocó tierra el 16 y 28 del mismo mes pero de 1992, además de otro fenómenos meteorológicos que marcaron la historia.

Pese a la actividad que ha demostrado tener el octavo mes del año, por primera vez en 25 años no se registró uno solo en estos 31 días por primera vez en 25 años; únicamente llegaron tres tormenta tropicales que sí recibieron nombre pero no que no evolucionaron.

Este suceso fue en contra de los pronósticos de los expertos, quienes indicaron que la desde el inicio de la temporada de huracanes 2022 en el Atlántico hasta el final, sería igual a la 2021, sumamente activa, pero no fue así.

No hubo huracanes en el Atlántico durante agosto

Los fenómenos se pausaron durante agosto

Según indicó Jim Dale, un meteorólogo de British Weather Services, la razón de que no haya habido ningún fenómeno, tiene que ver con la combinación de algunos factores:

Aire seco y estable

Presencia del polvo del desierto del Sahara; evita la formación de tormentas

Vientos hostiles que suprimieron la generación de fenómenos

“Sin embargo no hay una explicación contundente de por qué el primer huracán de la temporada, que comenzó el 1 de junio, apareció recién en septiembre”.

Precisamente cuando finalizó el mes de agosto, comenzaron a aparecer los huracanes en el Atlántico y el primero de la temporada fue Danielle, mismo que fue muy inusual, pues fue el más tardado y comenzó su formación en la latitud 38 norte, “un lugar poco usual para estos fenómenos”.

“Esto sí es una evidencia de cómo el cambio climático está afectando la presencia de estos fenómenos. Cada vez más al norte se pueden encontrar corrientes calientes”.

El especialista de huracanes, Michael Lowry, indicó desde su cuenta de Twitter que la temperatura de la superficie del mar, muy cerca de donde se formó Danielle, superó los 80 grados, por primera vez desde que iniciaron los registros satelitales.

“Con esa temperatura, están compitiendo con las aguas cálidas del Caribe”.

¿Cuándo es la temporada de huracanes en el océano Atlántico?

La temporada de huracanes ya no es tan precisa

Empieza del 1 de junio al 30 de noviembre y en el pacífico Aoriental, va del 15 de mayo al 30 de noviembre, aunque con los cambios climáticos, las fechas ya no son tan precisas, y se han registrado huracanes fuera de los días establecidos, información que revelamos en La Verdad Noticias.

