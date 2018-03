Huracán 'María' sube a Categoría 5: “potencialmente catastrófico”

El Huracán María se fortalece a categoría 5 en el Caribe y es “potencialmente catastrófico”; reportan rachas de viento de 260 kilómetros por hora. El Huracán María sigue cobrando fuerza en su avance por el Caribe y ya fue declarado con la categoría 5, “extremadamente peligroso” con sus rachas máximas de vientos de 260 kilómetros por hora, según confirmó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). Hace un par de horas se había reportado como categoría 4 y por la mañana en categoría 3.

#Maria is now a category 5 #hurricane with maximum sustained winds of 160 mph (260 km/h)- See the special advisory @ https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/1G6WMaaVEx