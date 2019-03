Hugo Chávez tuvo 5 "profecías" para Estados Unidos que se están cumpliendo en Venezuela

Este cinco de marzo, se cumple el sexto aniversario luctuoso de Hugo Chávez y sus fieles seguidores, renuevan su compromiso con su líder revolucionario y siguen dejando claro, que rechazan y rechazarán cualquier intervención foránea en su territorio.

Hugo Chávez, hizo algunas reflexiones sobre las acciones que tuvo para ese momento la Casa Blanca sobre Venezuela: El entonces presidente del territorio venezolano, hizo una lista de cinco “profecías” sobre la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

Uno de los peores desastres naturales que se ha registrado en Venezuela, fue ‘La tragedia de Vargas” en diciembre de 1999, esto causó grandes inundaciones y deslaves en la zona costera venezolana: Hasta el momento, no se sabe la cifra exacta de los fallecidos, aunque se calcula que fueron miles.

Pese a la gravedad de la situación Hugo Chávez, rechazo la ayuda del cuerpo de marines de Estados Unidos, con el argumento de “tropas de E.U., no vendrían a Venezuela” porque “después que se metan será difícil sacarlos”.

Un año después de lo sucedido, el periodista Walter Martínez, hizo una entrevista al líder de país latinoamericano y confesó que no sólo Estados Unidos ofreció su ayuda, sino también Brasil.

"Estábamos colapsados, no teníamos espacio para casi nada, y dijimos: 'Mándennos algunas máquinas que las administramos'. Entonces insistían en enviar mil marines y dijimos: 'No nos hace falta eso ahora' (...) De eso se hizo un alboroto y un manejo irresponsable de algunos sectores: tratan de sobredimensionarlo para tratar de hacer ver que hay un conflicto con los EE.UU. que no existe".