Huelga y paro de labores de médicos en Ecuador por falta de pago

Los médicos de Ecuador colgaron los delantales con carteles, silbatos y realizaron huelga, hasta que se les pague el salario con normalidad, porque explicaron que la Ley Humanitaria estipula que los estudiantes de posgrado deben recibir el mismo salario que los médicos ordinarios, que es de $1,600.

Hay 1.200 estudiantes de posgrado en cinco hospitales de Guayaquil y pertenecen a las universidades de especialidades de la Universidad de Guayaquil, de la Católica y de Especialidades Espíritu Santo. Una de las voceras Carolina Santamarina dijo que el 70% de ellos son autónomos y se auto pagarán sus estudios, por lo que no han recibido ni un centavo en sus trabajos, pese a haber trabajo durante la emergencia.

Ella aseguró que los médicos posgradistas en huelga no volverán a los hospitales hasta que no reciban un contrato y se regularice su situación laboral. Explicó que esta semana se reunieron con representantes de varias carteras del Estado, pero, según ella, aún no se concreta un acuerdo.

En la capital azuaya se han realizado dos plantones para visibilizar este malestar. El último ocurrió el 12 de agosto pasado donde realizaron un plantón pacífico en los exteriores del hospital Vicente Corral Moscoso, administrado por el Ministerio de Salud Pública (MSP). De ahí marcharon hasta la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública.

Los becarios firmaron un convenio con el desaparecido Instituto de Fomento de Talento Humano y debían recibir $8.000 cada seis meses para continuar con sus estudios.

Mientras que los autofinanciados aunque pagan de su bolsillo los estudios podían acogerse a la Ley Humanitaria firmando un contrato de beca por un médico en funciones generales o SP7 para recibir un salario mensual de aproximadamente $1.600.

En Azuay son 310 los profesionales que, según Carla Calle, vicepresidenta de la Asociación ecuatoriana de médicos posgradistas, están presentes en los tres niveles de atención que incluyen los Centros y hospitales especializados donde se atiende a pacientes con COVID-19. La medida será indefinida y se podría levantar cuando se firmen los contratos ocasionales de los posgradistas becados y autofinanciados o si les presentan el Registro Oficial de la Ley humanitaria, dijo.