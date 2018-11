Huelga en Aerolíneas Argentinas; Más de 18 mil pasajeros afectados

Huelga en aerolíneas de Argentina; Más de 18 mil pasajeros afectados

Más de 150 vuelos cancelados de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas a causa de una huelga del personal afectaron a 18 mil pasajeros.

La huelga fue impulsada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y la Unión de Personal Superios Aeronáutico (UPSA).

Los empleados, dirigidos por el secretario general de APLA, decidieron hacer una huelga debido a que “no se les pagó la totalidad del salario de octubre” y porque “la empresa está incumpliendo con el acuerdo paritario del año pasado”.

Los gremios reclaman un incremento salarial dada la alta inflación que golpea al país sudamericano, la cual acumula un 32,4 por ciento en los primeros 10 meses de 2018, mientras que analistas privados prevén que pueda rondar el 48 por ciento en el año.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas informó que está intentando reubicar en otros vuelos a las personas afectadas y que, además, quienes no viajen este jueves podrán cambiar fechas y destinos de sus pajases durante los próximos 30 días.

Asimismo, el gerente de Relaciones Laborales de la empresa, Juan Abdo, envió una carta a la Secretaría de Trabajo de la Nación solicitando que intervenga para lograr una solución al conflicto.

"El reclamo es más político que gremial", afirmó el vocero de la compañía, Marcelo Cantón, quien dijo desconocer hasta cuándo se prolongaría la medida de fuerza como para comenzar a reprogramarse todos los vuelos de Aerolíneas Argentina.

En este contexto, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, se refirió al tema durante un acto en el municipio de Pilar. El mandatario se preguntó "por qué no se hacen las cosas como hay que hacer en Aerolíneas para que no requiera del aporte de todos los argentinos". Y enfatizó: "No es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione".