Huawei venderá división HONOR al gobierno de Shenzhen por 15 mil mdd

Huawei planea vender HONOR, su marca hermana de teléfonos inteligentes, a un consorcio con sede en Shenzhen con el nombre de Digital China. Según Reuters, la marca china de telecomunicaciones y teléfonos inteligentes está preparada para dejar de lado la marca de gama media y económica por una suma de 15 mil 200 millones de dólares (~ 63.000 millones de RM).

Se dice que la transacción de venta de HONOR a Digital China es una venta en efectivo e incluye la marca, las capacidades de investigación y desarrollo, así como la gestión de la cadena de suministro. En una nota relacionada, la elección de China digital por parte de Huawei también podría ser estratégica; se dice que la compañía es un socio de Huawei desde hace mucho tiempo en negocios como la computación en la nube.

Shenzhen compra HONOR

El distribuidor principal de Honor, Digital China Group Co Ltd 000034.SZ, se convertirá en uno de los dos principales accionistas de la entidad vendida Honor Terminal Co Ltd con una participación cercana al 15%, dijeron dos de las personas. Honor Terminal se incorporó en abril y es propiedad total de Huawei, mostró el registro corporativo.

Digital China, que también se asocia con Huawei en negocios como la computación en la nube, planea financiar la mayor parte del acuerdo con préstamos bancarios, dijeron las dos personas. Se le unirán al menos tres firmas de inversión respaldadas por el gobierno del centro financiero y tecnológico de Shenzhen, cada una de las cuales posee entre un 10% y un 15%, dijeron.

Después de la venta, Honor planea retener a la mayor parte de su equipo de administración y más de 7,000 empleados y salir a bolsa en tres años, dijeron las personas, que no quisieron ser identificadas debido a restricciones de confidencialidad.

¿Huawei se rinde ante Trump?

La decisión de la marca supuestamente se produce a la luz de varias sanciones y restricciones comerciales, provocadas por la administración saliente de Trump, así como su decisión de centrarse en hacer teléfonos inteligentes de alta gama y negocios orientados a las empresas.

No es ningún secreto que, debido a su relación directa y obvia con Huawei, HONOR también ha recibido la peor parte de las sanciones de EE. UU. Y se vio afectado indirectamente por la prohibición de los servicios móviles de Google (GMS) en los dispositivos Huawei.