Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Fue un 11 de julio de 1989 cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) promulgó el Día Mundial de la Población, se escogió este día ya que dos años antes la Tierra registró por primera vez cinco mil millones de habitantes. Era un número redondo, de esos que asombraban, aún más si se comparaba con los dos mil millones de personas que había en la tierra apenas 50 años antes y mucho más impresionante resultaba si el calendario se ubicaba en el año 1804, cuando sólo eran mil millones. Sin embargo fue un número que sirvió para comenzar a estar en alerta pues la población crecía rápidamente y muchos factores de desarrollo humano no iban a tal velocidad.

¡Hoy es el Día Mundial de la Población!

Crecimiento desmedido

Por lo que en 1989, el Consejo de Administración de laspropuso el 11 de julio comoque insiste en recordar que aún hay tareas pendientes en términos demográficos y de desarrollo. En la actualidad este festejo se enfoca en lo que es la planificación familiar, para empoderar a las personas y contribuir al desarrollo de los países. Según Naciones Unidas , unos 225 millones de mujeres que no desean quedarse embarazadas no utilizan métodos contraceptivos seguros y efectivos, y la mayoría de ellas, que no tienen acceso a estos métodos, viven en 69 de los países más pobres del planeta.El mundo hoy por hoy tiene más de 7.500 millones de habitantes. Y la cifra sigue preocupando: ¿Cuántas de esas personas tienen acceso a condiciones dignas como servicios de salud, agua, alimentación, educación? ¿Habrá suficientes alimentos para todos? ¿Alcanzarán los recursos del planeta si seguimos consumiendo al ritmo actual? La ONU también señala que "la población mundial crece a un ritmo de 83 millones de personas al año". Si las cifras siguen escalando de tal manera, el Planeta alcanzará. Por ello lo primordial en este festejo es que las personas planifique su familia y su vida, porque solo así seremos capaces de