Hotel Cecil: 10 crímenes ocurridos en el antiguo lugar de Nueva York

El Hotel Cecil tuvo una gran época en donde era sumamente cotizado, su ubicación le permitía ser un lugar con mucha demanda pero poco a poco su reputación fue cayendo a medida que se registraban violentos sucesos dentro de las paredes del lugar.

La nueva serie de Netflix, "Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel", examina una de las muertes, que involucró a la estudiante universitaria canadiense Elisa Lam, cuyo cuerpo fue encontrado más tarde en uno de los tanques de agua del Hotel Cecil.

La muerte de Lam fue desgarradora e inusual, pero ella no es la única tragedia que ha visto el hotel. Antes del estreno del programa el 10 de febrero, aquí hay 10 datos escalofriantes sobre el Hotel Cecil y los daremos a conocer en La Verdad Noticias.

Origen oscuro del Hotel Cecil

Se cree que un brujo era el dueño del terreno donde está el Hotel Cecil

El Hotel Cecil se inauguró en 1917 y cuenta con 700 habitaciones. En un principio el propósito del lugar era albergar a viajeros que hacían negocios pero una fuerte crisis económicas, el Cecil pasó de ser un hotel de 5 estrellas a ser uno de paso.

Rápidamente el hotel comenzó a llenarse de personas peligrosas, tanto como asesinos seriales, como prostitutas y cientos de suicidios.

Una leyenda asegura que el terreno en donde se construyó hotel era propiedad de una persona creyente de la magia negra, incluso se especula que el hombre se hospe´do mucho tiempo en una habitación del lugar para seguir haciendo brujería al lugar.

Es de ahí en donde nace el rumor de que la magia negra es el motivo por el cual se han registrado tantos crímenes dentro de las instalaciones del hotel y en los alrededores de este como el polémico caso de Elizabeth Short, ‘La Dalia Negra”.

Asesinato de Elizabeth Short cerca del Hotel Cecil

Elizabeth Short se hospedaba en el hotel Cecil

El cuerpo de la joven de 22 años, identificada como Elizabeht Short, también conocida como “La Dalia Negra”, fue encontrado en el vecindario Leimert Park de Los Ángeles varios días después de su desaparición.

Debido a la naturaleza gráfica del crimen (el cadáver de Short fue dividido en dos por la cintura y severamente mutilado, con cortes en ambos lados de la boca hasta las orejas), el asesinato provocó un frenesí mediático y una búsqueda nacional del asesino.

Después de la muerte de Short, han proliferado numerosos informes que afirman que la aspirante a actriz había sido vista en el Hotel Cecil antes de su asesinato.

Sin embargo, algunos han cuestionado estos informes y el caso de Short sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Debido al estilo de vida que Elizabeth Short llevaba, se sospechó de más de 100 hombre de su asesinato pero nunca lograron dar con el autor de su muerte.

Suicidios en el Hotel Cecil

El número de suicidios en el hotel Cecil es muy elevado

El Hotel Cecil también vio numerosos suicidios poco después de su construcción. En 1934, un sargento del ejército se suicidó con una navaja de afeitar, y en 1937, un miembro de la Infantería de Marina saltó desde lo alto del edificio.

Durante la década de 1950, muchos murieron por suicidio mientras se alojaban en el hotel, principalmente al saltar desde las ventanas del edificio. Otro suicidio fue el de Helen Gurnee, de 50 años, en 1954, seguida de la actriz de 50 años Julia Moore y Pauline Otton de 27 en 1962. El suicidio de Otton provocó la muerte del transeúnte de 65 años George Gianni que caminaba debajo del hotel cuando saltó.

Muchas personas aseguran que el lugar incita al suicidio debido a la tormentosa historia de violentas muertes que se han registrado dentro y fuera del Hotel Cecil. Pese al paso del tiempo los suicidios no paran y muchas personas han sido halladas sin vida dentro de sus habitaciones.

Una madre adolescente asesinó a su bebé en el Hotel Cecil

La mujer fue llevaba a una clínica psiquiatra

Dorothy Jean Purcell tenía 19 años cuando, sin saberlo, dio a luz a un bebé mientras se hospedaba en el hotel con su compañero de 38 años. Según los informes, Purcell no sabía que estaba embarazada y, pensando que su recién nacido no había sobrevivido al parto, lo arrojó por la ventana del hotel. Posteriormente fue arrestada, pero luego ingresada en un hospital para recibir tratamiento psiquiátrico.

El caso del bebé asesinado en el hotel Cecil generó conmoción en todo Nueva York y la sociedad exigía justicia para el bebé que fue arrojado por la ventana de la habitación en donde la joven madre se hospedaba con un hombre mucho mayor que ella. Pese a que la mujer recibió atención psicológica nunca reveló quién era el sujeto que estaba con ella en la habitación ni qué relación sostenían.

En el lugar de los hechos se encontró mucha sangre y rastros de una pelea que se cree, tuvo la pareja cuando la fémina dio a luz.

Asesinato y violación de una mujer en el Hotel Cecil

"Pigeon Goldie" Osgood fue violada y asesinada en su habitación

El asesinato de "Pigeon Goldie" Osgood sacudió a la comunidad después de que la encontraron estrangulada, apuñalada y agredida sexualmente en su habitación del Cecil en 1964.

Osgood era conocida en todo el vecindario por alimentar a las palomas en la cercana Pershing Square, que es como se ganó su apodo. Su caso sigue sin resolverse y se ha sospechado de muchos hombres.

La investigación del crimen atroz contra la mujer se vio entorpecida por la entonces administración del hotel Cecil que no colaboró mucho con las autoridades pues no supieron si la víctima ingresó al lugar acompañada de alguien o si otro huésped del hotel entró a la habitación de Pigeon Goldie para violarla y asesinarla.

El caso de la mujer sigue siendo investigado hasta la fecha y no han encontrado las pistas suficientes para dar con la persona que violó y asesinó a la mujer en una habitación del hotel Cecil en 1964.

Asesino serial Richard Ramirez se alojó en el Hotel Cecil

Richard Ramírez se alojaba en el Cecil luego cometer sus crímenes

Durante varios meses de 1984 a 1985, el asesino serial agredió sexualmente y asesinó a decenas de personas, y finalmente Richard Ramírez, se ganó el apodo de "El acosador nocturno", ya que sus crímenes nocturnos aterrorizaron a gran parte de Los Ángeles.

Antes de su captura y arresto en agosto de 1985, Ramírez se hospedaba en una habitación en el último piso del Cecil por $14 la noche.

Después de matar a una víctima, según los informes, regresó al hotel, arrojó su ropa ensangrentada en el contenedor de basura detrás del hotel y se dirigió a su habitación desnudo.

Dada la colorida variedad de invitados y residentes de Cecil, el extraño comportamiento de Richard Ramírez, ‘El acosador nocturno’ pasó desapercibido en gran medida y las autoridades de aquella época nunca ingresaron al establecimiento para arrestarlo o cuestionarlo sobre los asesinatos y agresiones sexuales en contra de decenas de mujeres.

Drogas y prostitución dentro del Cecil

Muchas prostitutas fueron asesinadas dentro del hotel

Las habitaciones del Hotel Cecil sirvieron como lugar de contrabando de drogas, además de burdel y para encontros de parejas adulteras. Muchos niños fueron asesinados y violados dentro de las habitaciones del polémico lugar.

Muchas prostitutas vivían en los baratos cuartos del hotel; llevaban a sus clientes y ahí sostenían relaciones sexuales. En ocasiones, muchas de ellas drogaron y asaltaban a sus víctimas. Otras veces, las trabajadoras sexuales eran asesinadas por las personas con las que entraban con ellas y asaltaban su habitación llevándose el poco dinero que lograban juntar.

Muchas veces los cuerpos de las mujeres tardaban en ser encontrados por trabajadores del hotel; en ocasiones el olor alertaba a los huéspedes y empleados de que algo no estaba bien. Finalmente los cuerpos eran llevados a la morgue en la mayoría de los casos, nunca eran reclamados por ningún familiar.

Asesino serial Jack Unterweger en el Cecil

Jack Unterweger fue un peligroso asesino serial en la década de los 90's

Se sospechaba que Unterweger mató a casi una docena de mujeres, principalmente trabajadoras sexuales, tanto en Austria como en Estados Unidos entre 1990 y 1991.

Según los informes, su ola de asesinatos en Estados Unidos comenzó después de que viajó a Los Ángeles para escribir sobre el trabajo sexual y el crimen para una revista austriaca.

Mientras estaba en California, estrangularon a tres trabajadoras sexuales con sus propios sujetadores, al igual que las víctimas austriacas de Jack Unterweger.

El propio Unterweger se hospedó en el Hotel Cecil durante su viaje a Los Ángeles, en lo que algún sospechoso fue un macabro tributo a su compañero asesino en serie, Ramírez.

El austriaco nativo fue detenido más tarde en Miami después de huir de las fuerzas del orden público en Europa y Estados Unidos. En 1994, se suicidó en una prisión austriaca tras ser declarado culpable de nueve asesinatos, incluidos los tres de Los Ángeles.

Muerte de Elisa Lam en los tinacos del Hotel Cecil

Elisa Lam murió dentro de las instalaciones del Hotel Cecil

El cuerpo de la estudiante canadiense Elisa Lam fue encontrado en un tanque de agua en el techo del hotel, después de haber estado desaparecida durante varias semanas.

La joven de 21 años había viajado a Los Ángeles desde su natal Columbia Británica y se había alojado en el Hotel Cecil antes de desaparecer el 31 de enero de 2013.

La desaparición de Lam provocó una investigación por parte de las fuerzas del orden a principios de febrero de 2013.

Durante la investigación, salió a la luz que a Lam le habían diagnosticado depresión y trastorno bipolar. Después de no hacer ningún progreso durante varias semanas, el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó las ahora infames imágenes de Lam en el ascensor del hotel, comportándose de manera errática y misteriosa como si se estuviera escondiendo de alguien.

El cuerpo de Lam fue descubierto más tarde en el tanque de agua del hotel el 19 de febrero después de que los huéspedes del Cecil se quejaran de baja presión de agua y agua de sabor extraño.

A pesar de las numerosas teorías sobre su desaparición y cómo llegó a estar en el tanque, las autoridades finalmente dictaminaron que su muerte fue un ahogamiento accidental.

Hotel Cecil tiene actividad paranormal

En el Hotel Cecil se ha registrado actividad paranormal

El programa de Discovery Channel 'Ghost Adventures' dedicó recientemente un episodio al Cecil. Muchos creen que el hotel Cecil es un semillero de actividad paranormal, dada la cantidad de suicidios, asesinatos y muertes accidentales que han ocurrido allí a lo largo de los años.

Y en un episodio especial que se emitió el pasado 4 de enero, "Ghost Adventures" examinó más de cerca el inquietante pasado de Cecil. Durante el episodio, un grupo de investigadores paranormales, dirigido por el presentador Zak Bagans, explora el Cecil, incluido el techo donde se encontró el cuerpo de Lam y la habitación donde, según los informes, Ramírez se quedó.

A medida que profundizan en la sórdida y trágica historia del Cecil, la tripulación llega a creer que el Cecil está lleno de actividad paranormal, lo que lleva a grabaciones de audio y video inusuales. También investigan si Ramírez, quien supuestamente era un satanista, pudo haber causado una infestación demoníaca en el hotel.

Los investigadores finalmente concluyen que la energía oscura del pasado de Cecil ha continuado extendiéndose por todo el hotel. La reputación de Cecil es tan notoria que toda una temporada de 'American Horror Story' se basó en la oscura historia del hotel.

La quinta temporada de la exitosa serie, que tenía el subtítulo "Hotel", se estrenó en 2015 y fue protagonizada por Lady Gaga junto con los pilares de Ryan Murphy Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters y Angela Bassett. Tuvo lugar en el ficticio Hotel Cortez, pero aparentemente se basó en el Hotel Cecil.

Si bien el programa se centra en dos vampiros sedientos de sangre y los fantasmas demoníacos, que llaman hogar a los Cortes, los suicidios, las sobredosis de drogas y los asesinatos también se incorporan a la trama, una clara referencia a las tragedias de la vida real en el Hotel Cecil.

