Hospitalizaciones por COVID-19 en EE.UU. caen al nivel más bajo desde noviembre

Las hospitalizaciones por Covid-19 en los Estados Unidos están en el nivel más bajo desde principios de noviembre, cuando un aumento repentino de casos y muertes estaba cobrando fuerza, según mostraron los datos el sábado.

Esto se produce cuando los funcionarios federales dicen que están programando grandes envíos de vacunas a los estados este fin de semana, en parte para compensar el retraso debido a las tormentas invernales.

Aproximadamente 59,800 pacientes con Covid-19 estaban en hospitales de EE. UU. el viernes 19 de febrero, un 55% menos que un pico pandémico de más de 132,470 el 6 de enero, según The COVID Tracking Project.

El número del viernes es el primero por debajo de 60,000 desde el 9 de noviembre, cuando los casos diarios, las hospitalizaciones y las muertes se incrementaron durante varios meses durante las vacaciones.

Los promedios de casos nuevos y muertes diarias también han estado disminuyendo durante semanas después de alcanzar picos históricos a mediados de enero. Los expertos en salud pública han estado presionando por vacunas más rápidas, antes de que más variantes transmisibles tengan la oportunidad de propagarse, por temor a que puedan revertir el progreso reciente.

El CDC ha dicho que una variante aparentemente más transmisible identificada por primera vez en el Reino Unido podría ser la cepa dominante en los Estados Unidos el próximo mes.

"Es por eso que le estamos diciendo a la gente que no dejen de usar cubrebocas, que no dejen de evitar las reuniones sociales en interiores todavía, porque realmente no sabemos qué va a pasar con esta variante", dijo la Dra. Megan Ranney, médica de urgencias de Rhode Island's Brown University, dijo a CNN el sábado.

"Y vimos lo que sucedió el invierno pasado cuando no tomamos a Covid lo suficientemente en serio".

La tasa de positividad de la prueba nacional, o el porcentaje de pruebas tomadas que resultaron ser positivas, promedió alrededor del 4.8% durante la última semana hasta la madrugada del sábado, según el Proyecto de seguimiento COVID.

Esa es la primera vez que el promedio ha caído por debajo del 5% desde octubre, y está muy por debajo del pico invernal de alrededor del 13,6% cerca del comienzo de enero.

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los gobiernos no reabrir hasta que la tasa de positividad de la prueba sea del 5% o menos durante al menos dos semanas.

