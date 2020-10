Hospitales de Estados Unidos al borde del colapso por el Covid-19

Luego de que las autoridades de Estados Unidos confirmaron el aumento de casos positivos de Covid-19, hoy se supo que algunos hospitales están a punto de colapsar, al grado de que algunos de los recintos han tenido que aumentar su personal y hasta comprar camas, es decir están al borde del colapso.

Las afectaciones se han visto desde Connecticut hasta los de las Montañas Rocosas; el impacto se deja sentir en cada parte del país: en la cuarentena que comenzó el viernes en la reserva de la tribu Ogala Sioux en Dakota del Sur; en el exhorto de un funcionario de salud de Florida para suspender las fiestas de cumpleaños de niños, debido al aumento de casos de Covid-19 y posible colapso de hospitales en Estados Unidos.

Algunos hospitales dejaron de aceptar a niños

“Esencialmente, hemos cerrado todo un piso del hospital. Hemos tenido que duplicar la capacidad de las habitaciones. Hemos comprado más camas de hospital”, dijo el doctor Robert Scoggins, un neumólogo del hospital Kootenai Health en Coeur d’Alene. “Nuestro hospital no está preparado para una pandemia”.

Otro caso en la ciudad de Twin Falls en el sur de Idaho, el Centro Médico St. Luke's Magic Valley indicó que ya no aceptará niños porque está abrumado con los pacientes de coronavirus. Salvo los recién nacidos, todos los menores de 18 años serán enviados a Boise, a 206 kilómetros (128 millas) de distancia.

Por su parte, el gobernador de Utah Gary Herbert declaró que el viernes era “un día récord para Utah, pero no uno bueno", debido a que los casos de COVID-19 alcanzaron el nivel más alto registrado en el estado.

Estados Unidos supera el número de casos positivos

“Hasta ahora, nuestros hospitales han podido proporcionar buena atención a todos los pacientes enfermos de COVID y a los que no tienen COVID que lo requieren", manifestó. “Pero hoy estamos al borde del precipicio. Si los habitantes de Utah, Estados Unidos, no toman medidas serias para limitar las reuniones grupales y usar mascarillas, nuestros proveedores de servicios de salud no tendrán la capacidad de proporcionar atención de calidad a todo el que la necesite".

Por orden de salud pública, se requiere el uso de mascarillas en 21 condados, dijo Herbert, que exhortó a los residentes del estado a portar una siempre que estén cerca de alguien distinto a los que cohabitan con ellos.

Por último, se supo que el promedio para siete días de nuevas infecciones con coronavirus en Estados Unidos superó 61.140 el jueves, comparado con 44.647 hace dos semanas. El récord fue alcanzado el 22 de julio, cuando el promedio variable fue de 67.293 en medio de un brote veraniego impulsado mayormente por aumentos de las infecciones en Florida, Texas, Arizona y California.