Hospital pide que pongan a dieta a niña de 4 años y 18 kilos

INGLATERRA.- Nicola Eggleton es una mujer de Reino Unido que ha querido hacer pública la carta que recibió del hospital instándola a que pusiera a su hija de cuatro años, y 18 kilos, a dieta. La nota ha ofendido a la mujer, que asegura que "basta con mirarla para ver que no tiene sobrepeso". Los médicos británicos le sugieren que, de acuerdo con su "edad, sexo y altura", la pequeña, Emilia, está por encima del peso adecuado. La niña mide 1,05 metros y pesa 18,4 kilos, unas medidas que para su madre son normales. De hecho, el percentil que marcan todas las tablas de peso y altura, en España, señala que para los niños de cuatro años, el peso ideal es de 16,9 kilos. La mujer, completamente indignada, explica que su hija nació pesando cuatro kilos, "fue un bebé grande", pero ahora "no hay más que verla" para darse cuenta de que no es una niña con sobrepeso y afirma, según recoge el Daily Mail, que no va a cambiar su alimentación, como le sugieren los médicos. Además, le han citado para dentro de seis meses para comprobar la evolución de la menor. En su opinión, ese tipo de informes hacen que los niños "crezcan con trastornos, complejos y problemas de alimentación".

