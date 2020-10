Horóscopo Chino para hoy 31 de octubre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 31 de octubre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Diario verás un avance en tus planes. A partir del día de hoy encontrarás que el destino hace un poquito cada día para acercarte más y más hacia tus metas. Será un avance pequeño pero constante y tienes que prestar atención para aprovecharlo al máximo. Los caminos al éxito nunca son rectos y verás muchas vueltas en tu vida por esto.

Horóscopo chino serpiente

Mézclate con nuevas amistades. Te has rodeado de excelentes amigos que te han acompañado por un largo rato, pero ha llegado el momento de buscar nuevas compañías. Frecuenta nuevos lugares y nuevos círculos. Inicia una nueva actividad para relacionarte con un grupo diferente. Sacarás algo de lo más provechoso de esto.

Horóscopo chino tigre

No tengas una actitud tan defensiva. Los problemas cotidianos te han hecho una personalidad más agresiva y con justa razón. La lucha por la vida es más difícil que nunca y el que no ataca es atacado. Pero se te ha hecho una personalidad extrema. Vas por la vida mostrando los dientes como el tiburón. No tienes porqué ser así. Permite a los demás acercarse y utiliza tus recursos de defensa cuando haga falta.

Horóscopo chino gallo

Busca el terreno apropiado para tus planes. No todos los lugares son adecuados para lo que buscas. Así como el granjero no planta su cosecha en tierra árida, así tienes que buscar ideal para conseguir lo que buscas. ¿Necesitas intimidad o un lugar más público? ¿Es mejor un silencio absoluto o algo de sonido que te haga compañía? El lugar te dará una gran ventaja para conseguir tal.

Horóscopo chino búfalo

Buscas el paraíso sin darte cuenta de que puedes estar en él. Piensas que debes buscar un lugar ideal donde todo salga como tú quieres y no haya el menor problema. Por pensar tanto en esto, descuidas tu entorno actual. Piensa que este lugar donde te encuentras puede ser en realidad paradisiaco y que todo depende de tus acciones. No lo descuides y convierte a este lugar en tu edén.

Horóscopo chino caballo

Busca un pilar dónde apoyarte. Estás buscando una persona para que sea tu verdadera compañía en la vida y en todo lo que quieres emprender. Tienes varias opciones pero no sabes por cual decidirte. Busca la más solida de todas. La personalidad más firme y en la que más puedas depender. No busques alguien que te dé más problemas. Ya bastante tienes con los propios.

Horóscopo chino perro

Evita esa confrontación. Hay una persona con la que tienes un problema y esa persona está buscando una confrontación abierta como un gladiador en la arena. No caigas en ese juego. Ese tipo de confrontaciones sólo llevan a más destrucción. Nadie gana y los dos perderán. Busca un modo de resolver esto por la vía de la paz.

Horóscopo chino rata

Te sientes con la soga al cuello. Sientes que los problemas te ahogan y no te dejan respirar. Te preguntas cuanto podrás aguantar y qué puedes hacer para salir de esto. La verdad es que la solución es muy sencilla. Los problemas no son tan graves y hay un gran campo de acción para buscar solución. Reconoce esto y tendrás el respiro que necesitas para hallarla.

Horóscopo chino cabra

Calcula el camino a lo que buscas. Dicen que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. ¿Cual es la distancia más corta entre dónde te encuentras y tu objetivo final? Ha llegado el momento de sentarte a pensar y hacer todas las consideraciones posibles para encontrar el camino más corto al éxito. Está más cerca de lo que crees.

Horóscopo chino cerdo

Un problema no te deja avanzar. Tienes todo para ir adelante. El viento es propicio y has desplegado todas tus velas para aprovecharlo. Sin embargo, hay un problema que te detiene como ancla en el fondo del mar y te ata a las cosas conflictivas que quisieras dejar atrás. Es momento de deshacerte de este problema. No dejes que te manipule y tíralo por la borda.

Horóscopo chino conejo

No le creas a esa persona falsa si te dice que ha cambiado. Ya has escuchado el cuento varias veces: las cosas no serán como antes. Tu personalidad ya ha cambiado, así que no volverá a ocurrir. Como prueba del cambio te muestra una nueva imagen... Todo eso lo has oído y para ahora ya sabes que "aunque la mona se vista de seda, mona se queda." Ignora ese cambio aparente y ve la realidad de esa persona.

Horóscopo chino mono

Puede que hayas tenido un revés en tus planes y eso te haga sentir que nada funciona. Tienes que serenarte y pensar en todo lo que tienes. El amor de tu familia, el techo sobre tu cabeza y la salud son cosas que muchos otros quisieran y que tú tienes a tu alcance. Ver la realidad de tu fortuna te dará la fuerza y perspectiva para encontrar como voltear ese revés y alcanzar lo que buscas.

