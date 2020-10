Horóscopo Chino para hoy 30 de octubre de 2020, así te irá hoy

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 30 de octubre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Brinda por un buen término a tus planes. El fin se aproxima. Ha llegado el momento de que levantes la copa y brindes por haber llegado a puerto al final del viaje ajetreado que viviste. Aún queda un trecho que recorrer, así que no exageres con las celebraciones. De todas maneras, lo difícil ha quedado atrás.

Horóscopo chino serpiente

Busca como comunicarte sin tener que hablar. Llegó el momento para la sutileza y tienes que usar al máximo el lenguaje corporal para darte a expresar y llevar a buen término el mensaje que quieres. No necesitas ser mimo para aprender a hacer esto. Basta con tener tus ideas en claro para que fluyan sin problemas.

Horóscopo chino tigre

Los que te rodean te han puesto en una situación conflictiva. Has quedado en medio de un pleito que no te corresponde y te exigen que tomes un lado. Esta situación es imposible para ti y sus exigencias te torturan con presiones que no sabes como tomar. Diles que no puedes tomar ningún lado y que dejen de hacerte sentir esa presión.

Horóscopo chino gallo

Tus recuerdos son como una fotografía que se revela, ¿qué es lo que te dice tu memoria? Tienes en la mente un recuerdo borroso que no puedes precisar. Es importante que lo recuerdes con toda la capacidad que tienes, ya que ahí está la solución de algo que buscas. Haz tu mejor esfuerzo por saber qué es esto que recuerdas y analiza como se relaciona con la actualidad.

Horóscopo chino búfalo

No entierres tus propósitos. Piensas que tus planes no se van a lograr nunca y hasta has decidido darle un funeral a tus sueños y mejor dedicarte solamente a las cosas inmediatas. No hagas esto. Continúa con tus propósitos a largo plazo ya que no se han muerto. Dales un poco de tiempo cada semana o cada dos semanas y continúa hasta que tus sueños se realicen.

Horóscopo chino caballo

Lucha por lo que realmente crees. No tiene caso luchar por las metas de otros. Te imponen la voluntad de otros y ahora resulta que tienes que resolver sus batallas. Esto no te llevará a nada. Si no luchas por algo en lo que realmente crees vas a dejar las cosas a medias. Busca lo que realmente te interesa y lucha por ello.

Horóscopo chino perro

Encuadra tus ideales con los de los demás como en un tapiz. Piensa en los tapices entretejidos y como los hilos multicolores se entrelazan para lograr los más perfectos patrones en absoluta armonía. Así tienes que ser para conseguir tus planes. Haz un esfuerzo por combinar tus metas con las de los otros y juntos hallarán algo.

Horóscopo chino rata

Necesitas un descanso de tanto ajetreo. Han sido días de lo más difíciles y tu espíritu está exhausto. Necesitas un par de días tratando de llevarte la vida del modo más tranquilo posible. Continúa con tus ocupaciones y con tu vida social, pero trata en lo posible de evitar los conflictos. No dejes tu salud en estos problemas.

Horóscopo chino cabra

No embotelles lo que sientes. No pienses que tus emociones son como un frasco de conservas donde pones lo que estás sintiendo y lo almacenas en el sótano de tu alma. Tienes que dejar salir lo que sientes aunque sea con moderación y poco a poco. El secreto es el control personal. Busca dentro de ti la capacidad para mandar sobre tus emociones.

Horóscopo chino cerdo

No tires lo más valioso que tienes ante los que no lo aprecian. Si recuerdas la parábola sobre tirar perlas a los puercos, así es tu caso ahora. Calcula si la gente que tienes frente a ti puede apreciar lo que le ofreces. Si no, guárdatelo para quien si lo aprecia. Aprovecha mejor tu tiempo buscando a estas personas.

Horóscopo chino conejo

Busca el centro del asunto que tienes entre manos, ahí está la solución. Se te presenta un asunto enmarañado. Como una madeja de hilo, tienes que ir deshilando los nudos hasta el centro para encontrar el inicio. No te quedes en lo superficial, tienes que ahondar. Mientras más penetres en este asunto, mejor será la respuesta.

Horóscopo chino mono

Equilibra tu razón y tu corazón. Como si fuera una balanza dónde las emociones y las ideas se ponen en ambos platos, así debes ser a la hora de tomar una decisión. Piensa con una mano en el corazón y la otra en el cerebro y calcula cual tiene más peso y cual te dará las mejores opciones. De este modo tomarás la mejor solución posible.

