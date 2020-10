Horóscopo Chino para hoy 29 de octubre de 2020, así te irá en este día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 29 de octubre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

No empieces una guerra con tus semejantes. Seguramente recuerdas la historia de las hormigas que empezaron una guerra por la comida de la cesta del picnic. Para cuando la guerra hubo terminado, los dueños de la cesta se llevaron la comida y las hormigas se quedaron sin comer. Los pleitos son inútiles. Busca un acuerdo amistoso para salir adelante.

Dragón así te irá en el 2020

Horóscopo chino serpiente

Atrévete a ver, hablar y oír, pero juzga bien. Seguramente has visto a los "tres monos sabios" que se tapan los oídos, los ojos y la boca para no oír, ver ni hablar nada malo. Vivir así sólo te llevará a aislarte y el aislamiento lleva a la ignorancia y al desconcierto. Abre bien los ojos, presta atención a tus oídos y di cuando no estés de acuerdo, pero mantén siempre tu buen juicio.

Serpiente así te irá en el 2020

Horóscopo chino tigre

No necesitas un título universitario para resolver estos problemas. Tus problemas se han complicado, cierto, pero la verdad es que pueden ser resueltos a base de sentido común y la inteligencia habitual que te caracteriza. Piensa un poco, no entres en pánico y verás que la solución aparece frente a tus ojos tan clara como la luz del día.

Tigre así te irá en el 2020

Horóscopo chino gallo

Transmite tus emociones a esa persona que quieres. Hay una persona a la que te interesa pasarle todos tus sentimientos. Ha llegado el momento de hacer esto, pero para hacerlo tienes que encontrar el medio perfecto de transmisión. Piensa si es por escrito, hablado o tal vez con la intervención de otra persona.

Gallo así te irá en el 2020

Horóscopo chino búfalo

Pon un alto a esos sentimientos. Tus sentimientos se desbordan y corren vertiginosamente sin parar. Como si fueran un auto desbocado, pueden ocasionar un accidente. Trata de ponerle freno. Toma una respiración profunda y busca dentro de ti la calma que necesitas para controlar tus propios impulsos. Tienes la fuerza y control para hacerlo.

Búfalo así te irá en el 2020

Horóscopo chino caballo

Te espera un gran suceso que vendrá como por arte de magia. El día de hoy aparecerá frente a ti algo que necesitas desde hace tiempo y que vendrá aparentemente de la nada. En realidad es algo que se ha estado preparando por mucho tiempo y el día de hoy llegará hasta ti. El Universo funciona de este modo y te sorprenderá hoy con algo que resolverá muchos de tus problemas.

Caballo así te irá en el 2020

Horóscopo chino perro

ale a cada quien lo que se merece. Así como la vida premia al que es justo y castiga al que hace mal, así debes ser con la gente que conoces y que hace cosas para ti. Debes tener un gran sentido de justicia y balance para lograr un equilibrio justo y ser por completo imparcial. Busca dentro de ti y verás que tienes los elementos para juzgar adecuadamente.

Perro así te irá en el 2020

Horóscopo chino rata

Escoge bien la opción para no caer en la trampa. Recuerda la historia de "la dama o el tigre," donde una mujer celosa tiene en sus manos la capacidad de salvar o destruir a su amante. A veces la vida te pone pruebas como esta. La ayuda de los demás tiene la capacidad de salvarte o destruirte dependiendo de sus intenciones. Piensa bien antes de decidir.

Rata así te irá en el 2020

Horóscopo chino cabra

Una persona está tratando de echar a perder tus planes. Tienes tiempo sospechando que esto iba a ocurrir, pero ahora tienes la certeza de que es cierto. ¿Qué puedes hacer? No tiene caso una confrontación directa, ya que esto es lo que esta persona malintencionada quiere. Sólo continúa con tus propósitos y hazle saber a esta persona indirectamente que sabes lo que trama.

Cabra así te irá en el 2020

Horóscopo chino cerdo

Tienes que tener gran precisión para lo que piensas hacer. Tienes que tratar ese asunto que tienes enfrente con pinzas y usar toda la paciencia y delicadeza necesaria para poder resolverlo. Sólo así podrá salir la solución que buscas. Si te pasas puedes echarlo todo a perder y las consecuencias pueden ser malas. Ten cuidado y todo saldrá bien.

Cerdo así te irá en el 2020

Horóscopo chino conejo

Encuentra tu ritmo para lograr lo que buscas. Cuando los demás vienen tú vas, cuando los demás van tú vienes. Siempre has vivido a tu propio ritmo, pero tratando de seguir el ritmo de los demás te has salido de tiempo y ahora no puedes lograr nada. Encuentra tu propio ritmo y sigue tu propio paso. Lograrás más de este modo.

TE PUEDE INTERESAR: Significado de Halloween: ¿tiene origen en el Día de Todos los Santos?

Crea tu propio Altar de Día de Muertos en casa������https://t.co/mVxKXp3jvu — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 26, 2020

Conejo así te irá en el 2020

Horóscopo chino mono

Cuentas con el apoyo de un verdadero amigo. En la vida hay amigos para todo: amigos para los tiempos buenos, amigos para los compromisos, amigos que más bien son conocidos... pero hay una persona cerca de ti que en realidad te apoya en todo momento y tiene disposición para todo lo que haga falta. Busca a esta persona y pídele ayuda.

Mono así te irá en el 2020