Horóscopo Chino para hoy 28 de octubre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 28 de octubre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

No busques pruebas superficiales. Las apariencias engañan y lo que ves puede traicionarte. Al evaluar a esa nueva persona que acabas de conocer busca en su interior y trata de conocerla lo más profundo posible. Si te quedas en la superficie sólo acabarás por engañarte e irte con las apariencias.

Dragón así te irá en el 2020

Horóscopo chino serpiente

Cambia tu imagen para mostrar tu nueva persona. Así como las estaciones del año pintan el paisaje con distintos colores y así como la vida en la tierra ha ido cambiando a lo largo de los años, así tu personalidad ha ido evolucionando y te encuentras ahora con una nueva persona con nuevos logros y ambiciones. Cambia tu imagen para que refleje esto.

Serpiente así te irá en el 2020

Horóscopo chino tigre

Encuentra quien tiene lo que estás buscando. La vida te ha puesto en una búsqueda que parece juego de niños, pero en realidad es algo muy importante que puede resolver todo lo que buscas. Alguien que tú conoces tiene la cualidad que estás buscando en una pareja. Es cuestión sólo de encontrar quien.

Tigre así te irá en el 2020

Horóscopo chino gallo

No pierdas las esperanzas. La vida se ha puesto especialmente difícil en los últimos días y tienes la certeza de que no podrás resolver lo que tienes enfrente. No pienses así. El único modo de perder es dejar de luchar y el único modo de dejar de luchar es perder las esperanzas. Crea la idea del éxito dentro de ti para poder proseguir.

Gallo así te irá en el 2020

Horóscopo chino búfalo

Haz cuentas para tomar cierta decisión. Tienes ante ti distintas opciones y no sabes cual tomar. Tu corazón no dice nada en este caso y los consejos te confunden. Es momento de calcular las probabilidades y posibilidades para tomar la mejor decisión. Hay que tener en este caso la cabeza muy fría y ver las cosas objetivamente. Cuando las emociones no dicen nada, llegó el momento de dejar hablar a los números.

Búfalo así te irá en el 2020

Horóscopo chino caballo

Recuerda dónde estabas hace un año para verificar tu avance. ¿Dónde estabas hace un año en esta fecha? ¿Cual era tu entorno, cuales eran tus proyectos, cuales eran tus ambiciones y dificultades? Te sorprenderá ver como han cambiado las cosas y cuantas siguen igual. Haz un buen recuerdo que te servirá como recompensa de tanto esfuerzo.

Caballo así te irá en el 2020

Horóscopo chino perro

Dispara tu propio destino como una flecha. Piensa en un arquero que apunta al blanco y tensa todos sus músculos antes de disparar. Así tienes que ser con tus ambiciones. Piensa en un blanco y pon toda la energía en llegar ahí. Tus intenciones tienen que ser agudas como punta de flecha y tu esfuerzo tan firme como la cuerda del arco.

Perro así te irá en el 2020

Horóscopo chino rata

El éxito corona tus esfuerzos. Por fin, después de tanto tiempo, estás empezando a ver los frutos de todo lo que has intentado. Has pasado por mil pruebas para llegar a esto y los retos se han hecho tan difíciles como te pudieras imaginar y más, pero ha llegado el momento en que todo lo que has hecho te permite llegar a la cumbre. Acepta tu éxito.

Rata así te irá en el 2020

Horóscopo chino cabra

No permitas que te aprisionen. Sientes que las relaciones te detienen como si te trajeran con correa y collar y no te permitieran ni siquiera ir a la esquina. No lo sientas así. Piensa que la relación no es una correa sino sólo un hilo que te ayudará a encontrar el camino de vuelta a casa. Contémplalo de esta manera y encontrarás más pronto la felicidad.

Cabra así te irá en el 2020

Horóscopo chino cerdo

No dudes de la autoridad que dirige. Problemas en el trabajo te han hecho dudar de que la persona a cargo tienen la capacidad para dirigir el proyecto que estás realzando y estás pensando en dejarlo todo ya que sin una cabeza el proyecto no podrá funcionar. El proyecto avanza a su ritmo y quien dirige sabe muy bien lo que hace.

Cerdo así te irá en el 2020

Horóscopo chino conejo

Nadie te persigue. No veas sombras donde no las hay. La vida te ha creado cierta paranoia y con justa razón. No puedes confiar en todo el mundo en estos días y es buena cierta dosis de precaución. Pero tampoco puedes pasarte la vida sintiendo que te persiguen. Permítete un poco de confianza.

Conejo así te irá en el 2020

Horóscopo chino mono

Corona tus logros. Los antiguos romanos usaban el símbolo del águila para coronar al general que había ganado una batalla. ¿Cual es el símbolo de tu éxito? Establece tu propio símbolo y ponlo en exhibición para que todos lo vean. Puede que sea una fotografía de tu logro o un pequeño trofeo. Lo importante es que sea significativo para ti.

Mono así te irá en el 2020