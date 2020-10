Horóscopo Chino para hoy 23 de octubre, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 23 de octubre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Tus acciones cuentan. No lo dudes. Escucha un coro. Las voces te conmueven. Pero de pronto te puede parecer que una sola voz no hace la diferencia. Sin embargo, si uno sólo de los cantantes dejara de pronto de cantar o desentonara, se sentiría de inmediato. Así son tus acciones para el bien común. Continúa con tus esfuerzos.

Horóscopo chino serpiente

Peina entre tus amistades para encontrar a esa persona especial. Así como los buscadores de tesoros peinan las zonas buscando los indicios de dónde puede haber oro enterrado, así debes buscar entre las personas que conoces para saber quien te puede presentar a esa persona que cambiará tu vida. Comienza hoy mismo.

Horóscopo chino tigre

Levanta tu ánimo que la solución se acerca. Han sido tiempos difíciles y de pronto te cuesta trabajo salir de la cama y enfrentar un nuevo día de problemas y dificultades. No dejes que la tentación te haga caer. El dar por vencidas tus expectativas es el único modo de encontrar la derrota. La solución ya se acerca, pero debes continuar.

Horóscopo chino gallo

Pon tus méritos por delante. Los que ganan premios los exhiben con orgullo. En cuanto recibes un diploma lo enmarcas y lo cuelgas en la pared. ¿Qué méritos tienes que puedas mostrarle a todos? No necesitas ponerlos en un marco, basta con decirlos. Imprime tarjetas de presentación o cambia tu currículum para resaltar tus méritos.

Horóscopo chino búfalo

Recibe lo que mereces en el amor. Tus intenciones han sido claras y tus acciones lo más puras posible. Sin embargo sientes que estás recibiendo un castigo más que el premio que mereces. No lo veas así. Es sólo aparente y pronto la recompensa llegará hasta ti. La justicia en las relaciones existe y pronto obtendrás todo lo bueno que has puesto en esa relación.

Horóscopo chino caballo

No te desesperes, tu trabajo es como dinero en el banco. Has estado luchando mucho tiempo y aún no ves recompensas. Lo que has trabajado es una inversión que muy pronto te va a redituar. Encontrarás reconocimiento y todo el dinero que necesitas. Piensa en tu trabajo como un campo de labranza. Ya has sembrado, sólo te falta cosechar.

Horóscopo chino perro

Últimamente has estado buscando ideas para solucionar problemas económicos, ¿qué tal si pusieras tu propio negocio? La incertidumbre te invade y piensas que no tienes la capacidad, pero dentro de ti sabes que la tienes. Aprovéchala y pon manos a la obra. Empieza hoy por pensar que clase de negocio te gustaría tener.

Horóscopo chino rata

Hoy tendrás un enorme despunte de energía. La energía del cosmos es como la electricidad en una tormenta. De pronto parece que no hay nada, pero hay electricidad estática acumulándose y de pronto, con el poderoso trueno, un enorme relámpago llena los cielos. Así será hoy tu día en lo que respecta a energía. Prepárate para aprovecharla.

Horóscopo chino cabra

Diseña un plan para alcanzar lo que buscas. Tienes grandes ambiciones y de pronto te sientes que son imposibles de alcanzar. Necesitas encontrar un modo de arreglar las cosas para que se den por si solas. Imagina como un ingeniero arregla las piezas de un aparato para que funcione como él quiere. Así debes hacer con los elementos que te rodean. Usa tu intuición.

Horóscopo chino cerdo

Busca en la gente que te quiere esas palabras de aliento. Sientes que los problemas te abruman y esto te deja un vacío en tu corazón. Sientes que no puedes y que nunca vas a poder. Es el momento de buscar el apoyo de la gente que quiere. Habla de tus problemas con tus familiares o tus mejores amigos. Sus palabras te darán lo que te hace falta para seguir.

Horóscopo chino conejo

Rescata tus emociones del pozo de la indiferencia. Las contrariedades y conflictos han dejado un vacío en tu alma y ahora sientes que te cuesta trabajo sentir cualquier sentimiento de afecto. Te sientes como un robot y no quieres sentir afecto por nadie. No lo hagas. Tus emociones son valiosas y debes rescatarlas. Búscalas en el centro de tu alma.

Horóscopo chino mono

Deja que otros te lean con claridad. A pesar de tus buenas intenciones y tu transparencia otros te malinterpretan. Lo que pasa es que tu personalidad única hace que tus acciones sean diferentes y a los demás les parece como si leyeran un libro en un idioma extranjero. Explícales tus intenciones para que no haya confusión.

