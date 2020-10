Horóscopo Chino para hoy 21 de octubre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 22 de octubre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Deja de pensar en celos y traiciones. Los celos son sentimientos negativos que sólo te hacen ver lo que no existe. Son como parásitos o virus que infectan tu espíritu y te hacen pensar cosas que no son ciertas para alimentarse de tu energía. En realidad la gente que te quiere de verdad no haría nada para traicionarte y tampoco está pensando en buscar aventuras que arruinen la relación de una vida.

Horóscopo chino serpiente

Saca todo lo malo que tienes para poder proseguir. Tu espíritu siente una gran carga emocional por todo lo que has tenido que procesar últimamente. Ese tipo de emociones no te benefician y sólo son un peso extra que tienes que cargar para todos lados, haciendo tu trabajo emocional más difícil y pesado. Deshazte de esas emociones inútiles y tira a la basura recuerdos que no te sirvan.

Horóscopo chino tigre

Busca las cosas más sencillas de la vida. Piensa en tus necesidades esenciales y olvídate de lo que te preocupa o de luchar de más. Ve la naturaleza y cómo los animales no se angustian por cosas superfluas. A donde quiera que vayas o busques lo que busques, encontrarás algo que te satisfaga si buscas lo más esencial. No lo olvides.

Horóscopo chino gallo

Traza la ruta directo al éxito. Piensa en ti en un mapa mental como el "punto A," en tus metas como el "punto B" y traza la línea recta que conecte ambos puntos del modo más rápido y directo. ¿Cuales son los obstáculos que tienes que derribar? ¿Es esta la ruta más directa o estás dando rodeos innecesarios? Mientras más claro sea tu mapa mental más pronto los hallarás.

Horóscopo chino búfalo

Busca un maestro para eso que quieres alcanzar. En todas las fábulas, el héroe o heroína que busca algo comienza por encontrar un maestro o maestra que le enseñe a resolver los peligros que va a encontrar. ¿Quien podría ser tu maestro? No busques a las personas que vivan lejos, ya que la enseñanza puede venir de alguien muy cerca de ti.

Horóscopo chino caballo

No te explayes demasiado con explicaciones inútiles. Es importante dejar las cosas bien en claro cuando se trata de asuntos que te importan, pero no es necesario usar palabras de más cada vez que necesitas explicar algo. A veces una corta frase, con palabras escogidas, puede mucho más que el más largo de los discursos. Piensa en esto cuando tengas que explicar.

Horóscopo chino perro

Hoy es un día para valores tradicionales y para desechar la aventura y buscar lo más tradicional que hagas en tu vida diaria. Piensa en cómo vivían tus padres y los padres de tus padres antes que ellos. Trata de revivir el modo de vida más tradicional que encuentres y hallarás ahí algo que te ayudará en tu vida cotidiana y los problemas modernos.

Horóscopo chino rata

Obsérvate como eres para conocerte. Una joven princesa se sentía sola y miró por la ventana del palacio. Afuera había un estanque de agua clara y el reflejo de la princesa se veía claro en el agua. Esta imagen le dio a la princesa la compañía que le hacía falta y le dio la fuerza que necesitaba. Conocer tu persona es necesario en este momento que atraviesas. Mira por la ventana de tu alma para ver tu propio reflejo.

Horóscopo chino cabra

Busca soporte en una buena estructura emocional. Considera el techo de una casa. Vigas y columnas apoyan todo lo necesario para cubrir y proteger. Del mismo modo, para sentir la seguridad que necesitas, hace falta una buena estructura basada en una moral sólida. Si obras mal, te sentirás mal y la seguridad no llegará nunca. Comienza con un examen de conciencia para tener esas emociones sólidas que te hacen falta.

Horóscopo chino cerdo

No pienses mal y saca esas ideas de tu mente. Hoy debes de tener la mente más clara que nunca. Si hay un mal recuerdo, deséchalo. Si tienes una idea que te hace sentir mal, déjala atrás. Hoy es un día para el bien y las energías más positivas que puedas atraer. Siéntete bien y atraerás lo más positivo del Universo hacia ti.

Horóscopo chino conejo

Aprende a tener paciencia. Tienes una vida llena de estrés de por si. ¿Por qué buscar más tensión? Hay que aprender a darle su tiempo a cada cosa y no esperar que lo que no salga antes de tiempo no te ponga los pelos de punta. El ritmo de los demás no es como el tuyo y cada cosa va a ocurrir a su propio nivel. No te desesperes que las soluciones ya vienen.

Horóscopo chino mono

No esperes recibir reconocimiento inmediato. Te has esforzado y has logrado lo que te proponías. Es hora de que te lo reconozcan, pero por algún motivo todos parecen ignorarlo. Es natural, ya que las noticias tardan en llegar y no debes esperar a que todo el mundo se entere desde el principio. Ten la seguridad de que las noticias que llegan después harán el mayor impacto y tu recompensa será mejor.

