Horóscopo Chino para hoy 21 de octubre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 21 de octubre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

No te encierres sin comunicarte con los demás. Últimamente has tenido un periodo de trabajo excesivo y sin más diversiones que un poco de TV o ese tipo de comunicación que no necesita participación. No dejes las relaciones de lado. Ábrete y permítete participar con otras personas. Ve a un café y empieza una conversación, ve a un club e invita a alguien a bailar. Sal del aislamiento y te sentirás mucho mejor.

Dragón así te irá en el 2020

Horóscopo chino serpiente

No cuides tus emociones como un bebé. Dales la libertad de un adulto. Te parece que tus sentimientos son tan delicados y frágiles como un recién nacido y del mismo modo te aíslas de cualquier cosa que pueda dañarte. No lo hagas. Tus emociones tienen la capacidad de experimentar y vivir como el resto de tu personalidad. Ponlas en libertad.

Serpiente así te irá en el 2020

Horóscopo chino tigre

Te sientes al borde de un acantilado. Deja de ver hacia abajo y da la media vuelta. Los problemas te han orillado como el boxeador con un formidable oponente y ya te sientes contra las cuerdas sin más lugar a dónde ir. Deja de correr y encara tus problemas. Verás que solucionarlos es mucho más fácil de lo que pensabas y ya que lo hayas hecho tomarás dominio total de la situación.

Tigre así te irá en el 2020

Horóscopo chino gallo

Lee las intenciones de los demás como un libro. Te confundes con lo que los demás piensan de ti o lo que quieren decirte y te parece que el resto de la gente es incomprensible. No es así. Las intenciones son claras y debes leerlas como un libro. Empieza por ver sus reacciones y sigue con como se reflejan sus emociones en las miradas. Escucha cada palabra y piensa que es lo que realmente quieren decir. La clave está frente a ti.

Gallo así te irá en el 2020

Horóscopo chino búfalo

Vas demasiado rápido. Detente. Cuando se trata de conseguir lo que quieres sales como una bala directo al blanco y, al igual que el proyectil de un arma, no hay quien te detenga. Pero este es un camino de resistencia y paciencia, no de velocidad. Modera tus impulsos y toma el tiempo necesario. De lo contrario vas a dar en el blanco equivocado.

Búfalo así te irá en el 2020

Horóscopo chino caballo

Las cosas pueden cambiar para bien en un instante. Así como los rayos en las tormentas eléctricas caen de repente e iluminan el cielo más oscuro como si fuera el día más claro, así los problemas que tienes pueden desaparecer de pronto y sin que siquiera lo notes. Los cambios, si los sabes aprovechar, son buenos y las tormentas más repentinas traen la bendición del agua de lluvia. Aprovecha el cambio.

Caballo así te irá en el 2020

Horóscopo chino perro

El remedio está en ti. No lo busques en otras partes. Te has pasado buscando el remedio a ese problema que te aqueja por todos lados como si fuera una auténtica búsqueda del tesoro y no te ha llevado a ninguna parte. Es momento de que busques dentro de ti. Escarba en tu alma y busca bien profundo. Has una verdadera búsqueda del tesoro dentro de ti y verás que ahí la encuentras.

Perro así te irá en el 2020

Horóscopo chino rata

Haz lo que quieras ya que eres libre. Has vivido como si tuvieras que obedecer las órdenes de otros y sientes que tienes que supeditar tus deseos a lo que los demás esperan de ti. No es así. Tienes la libertad de un barco que navega libre por alta mar y no tienes más mando que el viento de tus propios deseos. Asume tu propia libertad y toma tu vida en tus manos.

Rata así te irá en el 2020

Horóscopo chino cabra

Silba ante la adversidad. Seguro en tu niñez tuviste que cruzar por un lugar oscuro que te atemorizaba y seguro que usaste la opción de silbar una canción alegre para darte valor. Es momento de usar esa misma estrategia y mantener una alegre melodía en tu corazón para sentir la tranquilidad que necesitas en estos momentos difíciles. Piensa en algo que te haga feliz que te da las fuerzas para continuar.

Cabra así te irá en el 2020

Horóscopo chino cerdo

No busques apoyos ajenos. Sientes que tus emociones se tambalean y buscas apoyarte en refuerzos externos. Esto es bueno y necesario en los momentos de dificultad, pero no puedes depender para siempre de ellos ya que pueden convertirse en un vicio. Hasta hablar con amigos cada vez que tienes un problema puede ser un vicio si se hace en exceso. Busca tu propia fortaleza y apóyate en tu propia persona.

Cerdo así te irá en el 2020

Horóscopo chino conejo

El miedo te paraliza y no te permite actuar. Deja de sentir miedo. Una sensación te llena de angustia y esta angustia actúa sobre ti como una condición física, impidiéndote pensar y actuar de un modo adecuado. Lo peor es que sabes que si no haces nada los problemas que tanto temes caerán irremediablemente sobre ti. Deja de sentir ese miedo y toma acción. En cuanto hagas algo, esa sensación desaparecerá.

TE PUEDE INTERESAR: Tarot mensual gratis para OCTUBRE: así te irá en el amor, profesión y bienestar

����������¡Prepárate unos deliciosos tacos de Rib Eye!����https://t.co/3Sm98V5vf8 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 20, 2020

Conejo así te irá en el 2020

Horóscopo chino mono

Reúnete con tus amigos, ten la seguridad de que te extrañan. Las ocupaciones te han ido aislando del resto de la banda y te han alejado de la gente que te quiere y te apoya en los momentos difíciles. Es momento de dejar las ocupaciones de lado por un momento y reunirte con las personas que te quieren. Por más apremiantes que sean tus asuntos, la amistad tiene su lugar primordial hoy. Ellos son los que te ayudarán después a resolver lo necesario.

Mono así te irá en el 2020