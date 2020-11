Horóscopo Chino para hoy 01 de Noviembre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 01 de Noviembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Manda tus señales para que otros las perciban. Estás tratando de llamar la atención de esa persona especial y no sabes como hacerlo. Piensa que las percepciones de los demás son las redes de las arañas, dónde cada hilo mueve a los demás. Causa una conmoción pequeña y espera a que las repercusiones de ésta lleguen hasta la persona que buscas. Es el mejor modo de llamar su atención.

Dragón así te irá en el 2020

Horóscopo chino serpiente

No tengas miedo al contacto. Piensas que acercarte emocionalmente a otras personas te puede causar daño, como si los sentimientos fueran bacterias y los afectos infecciones. No es así. Tienes que perder ese miedo al contacto que te ha dado esa mala experiencia. Tienes que tomar esto como lo que es, sólo una mala experiencia y ver que las demás no serán así.

Serpiente así te irá en el 2020

Horóscopo chino tigre

Reconoce tus propios sentimientos. La vida te ha llenado de preocupaciones y no te queda tiempo para la emoción. Vives como si fueras un robot haciendo las cosas automáticamente y sin tener tiempo para tu corazón o tus sueños. Deja esta situación que te daña y busca algo que te permita expresar lo que sientes. De lo contrario tus sentimientos saldrán incontrolables.

Tigre así te irá en el 2020

Horóscopo chino gallo

No tienes porqué retar al jefe de tu grupo. Los humanos somos sociables y en nuestro grupo siempre hay un líder. También, de vez en vez, alguien sale a retar a este líder. No es el momento de hacerlo para ti. Piensa que este es un momento para seguir y no para mandar. Ya llegará un momento en que seas tú quien de las órdenes, pero esta transición llegará de un modo natural.

Gallo así te irá en el 2020

Horóscopo chino búfalo

No permitas que las envidias carcoman tus principios. Tus principios son como las raíces de un árbol. Es lo que te mantiene firme y te permite crecer. Las envidias son como las termitas que corroen esas raíces y te quitan fuerza para mantenerte. Ignora esos sentimientos de envidia y no permitas que te hagan vacilar en lo que realmente crees.

Búfalo así te irá en el 2020

Horóscopo chino caballo

Vives un cuento de hadas, pero temes despertar. Ha llegado a tu vida un evento que te hace pensar que todos tus sueños se están realizando, pero piensas también que sólo es aparente y que en cualquier momento esto puede terminar con un despertar más bien desagradable. No es así y depende de ti mantener ese sueño. Si mantienes tu sueño en tu mira y tu integridad en todo momento, las cosas no tienen porqué cambiar.

Caballo así te irá en el 2020

Horóscopo chino perro

Aún lo más pequeño que hagas cuenta. Piensa en los más pequeños microbios, como pueden crecer hasta volverse enormes colonias. Las más pequeñas plantas marinas se vuelven en grupos tan grandes que cubren océanos completos. Así tus pequeñas acciones tienen repercusiones que las llevan a trascender enormemente. Sólo tienes que darles tiempo.

Perro así te irá en el 2020

Horóscopo chino rata

¿Quien te guía para alcanzar tus metas? En los barcos, un piloto de mano firme es la persona más importante para alcanzar el puerto. Así debes buscar a alguien que mantenga la ruta y te permita llegar a dónde esperas llegar. ¿Quien es esta persona? Piensa bien en quien puede mantener el rumbo y quien puede perderte y escoge a la persona correcta.

Rata así te irá en el 2020

Horóscopo chino cabra

Cuidado con los compromisos. Antes de decir que si, antes de firmar lo que te ponen enfrente, antes de aceptar una situación que durará por mucho tiempo, piensa en las implicaciones que esto tiene y decide si serás feliz con esto o no. No lo aceptes por presiones externas. Tú decides y tu felicidad es la única meta aquí.

Cabra así te irá en el 2020

Horóscopo chino cerdo

Encuentra que hay en el centro de ese asunto. Tienes un problema en tus manos, pero por más que le das vueltas te parece insoluble. El problema es como una cebolla, mientras más capas quites más pronto llegarás al centro y ahí está la verdadera causa. Piensa en lo superfluo y déjalo de lado. Sigue así hasta encontrar la raíz.

Cerdo así te irá en el 2020

Horóscopo chino conejo

Dale tiempo al estudio, nunca es demasiado tarde. Has tenido que ocuparte de lo más urgente y eso te ha hecho descuidar otros sueños que tenías para los cuales el estudio es imprescindible. Ahora piensas que no tienes tiempo para estudiar y que es demasiado tarde para volver a tomarlo. No es así. Siempre hay tiempo para mejorar y nunca es demasiado tarde. Ve todas las opciones que tienes para esto y toma una.

TE PUEDE INTERESAR:Receta: Mousse de chocolate, aguacate y moringa ¡Beneficios antiinflamatorios!

Consejos para superar una ruptura amorosa ����❤️��������https://t.co/Xzjh7Boxw1 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) November 1, 2020

Conejo así te irá en el 2020

Horóscopo chino mono

Busca como fomentar eso que quieres. Así como el labriego pone el fertilizante en la tierra para lograr la mejor cosecha, llegó el momento de preparar el terreno para eso que esperas conseguir. ¿Qué es lo que puede hacer que lo que buscas se consiga? Avisar de tus planes puede ser un buen inicio. Piensa en la situación y en tu meta y decide qué es lo que puedes hacer para llegar a ella.

Mono así te irá en el 2020