Horario y cómo ver EN VIVO las elecciones presidenciales 2020 de Estados Unidos

Las elecciones de Estados Unidos 2020 se realizarán este 3 de noviembre en un ambiente crítico debido a la pandemia del coronavirus y la polémica de ambos candidatos: Donald Trump y Joe Biden.

Donald Trump busca la reelección para los siguientes cuatro años, sin embargo, Joe Biden quiere impedírselo y tomar su lugar en la Casa Blanca. Para cumplir su cometido, Biden tiene de su lado el voto latino.

¿A qué hora serán las elecciones de EEUU?

Los primeros resultados de las elecciones 2020 de Estados Unidos se darán la noche del mismo martes 3 de noviembre, pero el conteo total, de acuerdo con expertos, se podría extender hasta el jueves 5 de noviembre.

A pesar de que Joe Biden se encuentra a la delantera, expertos aseguran que Donald Trump podría seguir siendo huesped de la Casa Blanca.

¿Por qué las elecciones de EEUU son martes?

Es una tradición que data desde 1845 cuando Estados Unidos era un país agrícola. Se sabe que se señaló el primer martes de noviembre porque era una fecha en la que terminaba la cosecha y el clima era propicio para trasladarse.

Además, el fin de semana eran días religiosos y los lunes los trayectos duraban más de un día.

Elecciones 2020 ¿Cómo votar?

Debido a la pandemia por el coronavirus han habido muchos cambios en los lugares de votación en Estados Unidos. Ya sea por la ubicación del centro de votación, disponibilidad de traductores o nuevos procedimientos, será mejor que revises con tiempo y verifiques tu lugar de votación antes del 3 de noviembre.

Biden se encuentra a la delantera rumbo a la presidencia de Estados Unidos.

Para encontrar tu centro de votación y los horarios, lo mejor es comunicarte con tu oficina electoral estatal o territorial.

De otro modo, podrás conocer tu lugar de votación gracias a estas herramientas en línea: Get to the Polls y Can I vote? de la NASS (Asociación Nacional de Secretarios de Estado). Ingresa a cualquiera de los links y resuelve tus dudas.