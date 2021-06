Honduras oficializó el traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén

La Liga Árabe condenó ayer jueves la apertura de la embajada de Honduras en la ciudad ocupada de Jerusalén, calificándola de una grave violación del derecho internacional y de las resoluciones de legitimidad internacional pertinentes.

El subsecretario general de la Liga Árabe para Asuntos de Palestina y los Territorios Árabes Ocupados, Saeed Abu Ali, dijo en un comunicado que la apertura de la embajada en la Jerusalén ocupada se considera un ataque flagrante a los derechos, la tierra y las santidades del pueblo palestino advirtiendo de sus repercusiones y retrocesos en las relaciones árabes con Honduras.

Honduras cambiará de sede

Honduras trasladó su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén el jueves como parte de los esfuerzos para impulsar los lazos con el estado judío, convirtiéndose en el cuarto país en hacerlo.

La nación centroamericana ya había abierto una oficina comercial en Jerusalén, rompiendo una política de neutralidad de décadas en el conflicto israelí-palestino. El país también tiene la segunda comunidad palestina más grande de América Latina, después de Chile.

El Parlamento Árabe también condenó la medida, diciendo que no tuvo ningún efecto legal y que no cambiará el estatus legal e histórico de Jerusalén, que dijo es una de las cuestiones que se determinarán a través de negociaciones entre las partes interesadas, y no mediante decisiones unilaterales que violar las resoluciones de legitimidad internacional y consenso internacional.

El Parlamento Árabe llamó al gobierno y al parlamento hondureños a revertir este paso y adherirse al estado de consenso internacional con respecto a la ciudad ocupada de Jerusalén.

Los palestinos afirman que el este de Jerusalén, anexado por Israel, es la capital de su futuro estado, y la mayoría de los países han mantenido sus embajadas en Tel Aviv.

