Hombres gay podrán donar sangre sin periodo de abstinencia en Reino Unido

El gobierno británico revocó este lunes la ley que prohibía a los hombres homosexuales y bisexuales donar sangre a menos que pasaran tres meses en abstinencia sexual.

La política anterior señalaba que los hombres que hubieran tenido relaciones sexuales con otros hombres en el último trimestre no podían ser donantes por temor a la transmisión del VIH.

Según informó la agencia DW, citando medios británicos, cualquier hombre podrá donar sangre en Reino Unido sin restricciones referentes a su sexualidad a partir de 2021.

Los hombres en una relación a largo plazo podrán donar sangre si comprueban que no han estado expuestos a una infección de transmisión sexual (ITS) o que no están usando tratamientos contra el VIH, prEp o PEP, según los nuevos lineamientos del NHS Blood and Transplant (NHSBT) de Gran Bretaña.

En junio, el médico Joseph Heskin, sobreviviente de coronavirus, denunció que sus anticuerpos fueron rechazados para donación debido a que es homosexual.

El gobierno de Reino Unido basó su decisión en los hallazgos de una investigación conducida por la organización Para la Evaluación del Riesgo Individualizado (FAIR) sobre si los comportamientos sexuales podrían ser una medida eficaz para evaluar el riesgo individual de una ITS.

El secretario de Salud, Matt Hancock, dijo a los medios que el paso "reconoce a las personas por las acciones que toman, en lugar de sus preferencias sexuales".

La Verdad Noticias averiguó que, en julio de 2017, el gobierno británico recortó de 12 a 3 meses el periodo de abstinencia para los hombres homosexuales y bisexuales que querían donar sangre, pero este grupo tenía prohibido donar sangre de por vida hasta 2011.

Restricciones a donantes homosexuales en el mundo

Desde la crisis mundial del VIH/SIDA en los años 80, naciones de todo el mundo impusieron prohibiciones generales para hombres homosexuales y bisexuales, políticas que han sido sometidas a revisiones en las últimas décadas.

Estados Unidos requería un año de abstinencia a los donantes que tenían sexo con otros hombres, pero la pandemia de COVID-19 la redujo a 3 meses. Estuvo prohibido hasta 2015.

Australia también planea reducir el período de abstinencia y Francia puso fin a la prohibición de que los hombres homosexuales donen sangre en 2015.

Alemania también exige un período de abstinencia durante 12 meses de los hombres LGBT +. Sin embargo, con las reservas de sangre agotadas, el parlamento alemán ha estado debatiendo el levantamiento de las restricciones.

