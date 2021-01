¿Hombres de negro visitaban a personas que vieron OVNIs? Esto es lo que se sabe

Es posible que la historia de los Hombres de Negro, las misteriosas figuras que se convertirían en objeto de fascinación en los círculos de conspiración OVNI y finalmente irrumpirían en la cultura popular dominante, se remonta a un día: 27 de junio de 1947. Es muy posible que todo comenzó con un hombre, un niño y un perro en un bote.

Según cuenta la historia, Harold Dahl estaba en una misión de conservación en Puget Sound, cerca de la costa este de la isla Maury de Washington, recolectando troncos, cuando vio seis objetos en forma de rosquilla flotando aproximadamente a media milla por encima de su bote.

En poco tiempo, uno de ellos cayó cerca de 1.500 pies, seguido de una lluvia de escombros metálicos, algunos de los cuales golpearon al hijo de Dahl, Charles, en su brazo, así como al perro de la familia, que no sobrevivió a la terrible experiencia.

Dahl pudo tomar algunas fotografías de la aeronave con su cámara, que luego mostró a su supervisor, Fred Crisman, quien escéptico regresó a la escena para buscar por sí mismo y vio un extraño avión con sus propios ojos.

A la mañana siguiente, Dahl recibió la visita de un hombre con traje negro. Terminan en un restaurante local, donde el hombre pudo contar con extraordinario detalle lo que Dahl acababa de experimentar.

"Lo que he dicho es una prueba para ti de que sé mucho más sobre esta experiencia tuya de lo que querrás creer”, dijo el hombre, según el libro de 1956 del autor Gray Barker They Knew Too Much About Flying Saucers.

Los supuestos eventos de Maury Island han continuado alimentando las teorías de la conspiración hasta el día de hoy, a pesar de que una investigación del gobierno de los Estados Unidos lo consideró un engaño después de que Dahl y Crimson lo admitieran más tarde.

En particular, la mención del hombre del traje negro se convertiría en una obsesión clave para los entusiastas de los OVNIs y se difundiría en la cultura popular estadounidense, gracias a una serie de cómics y una trilogía de películas de gran éxito.

En todas sus diferentes encarnaciones, los Hombres de Negro (MIB) generalmente tienen un propósito principal: amordazar a los testigos de fenómenos paranormales extraños.

Casi siempre visten trajes negros y sombreros con gafas oscuras, conducen coches negros y llegan en grupos de dos o tres. Algunos los describen como uno de los agentes del FBI, mientras que otros recuerdan que el MIB tiene apariencias extrañas, a veces con rasgos sobrenaturales como ojos brillantes y tez extraña.

¿Cómo pasamos de Harold Dahl a Will Smith?

"La transformación de la historia de un primer informe de prensa a un cuento folclórico a un cómic y ahora a una película ilustra cómo se transforma el mito", escribió Phil Patton en The New York Times en la época en que se publicó la primera película de Hombres de negro lanzada en 1997.

“Ese proceso no es diferente al juego infantil del 'teléfono' o lo que el crítico literario Harold Bloom llama 'innovación por mala interpretación'. "

Siguiendo la analogía del teléfono, la primera llamada se hizo a Kenneth Arnold, un piloto que tuvo su propio presunto avistamiento de ovnis el 24 de junio de 1947 cerca del monte Rainier, Washington.

Hombres vestidos de negro han sorprendido hasta a los más escépticos.

Aunque sucedió tres días después del incidente de Maury Island, fue el primer avistamiento ampliamente reportado y "desencadenó la sensación del platillo", como se escribió en un informe del gobierno de 1949 sobre "Platillos voladores".

El informe indica que Dahl y Crimson se acercaron a una revista de Chicago en un intento de vender su historia, y el editor de la revista se puso en contacto con Arnold, con la esperanza de que pudiera ayudar a verificar su cuenta.

Arnold luego "convocó a dos oficiales de Inteligencia del Ejército A-2 para ayudar en la investigación del reclamo de Dahl y Crisman", según el informe.

En julio de 1947, dos oficiales de inteligencia del Ejército A-2 vinieron a investigar. Después de salir en su B-25 al día siguiente, el avión se incendió y se estrelló, matando a ambos oficiales y sin hacer nada para silenciar a los conspiradores OVNI.

Pero la historia de Maury Island ganó poca atención en la comunidad OVNI hasta el libro de Barker de 1956, en el que escribió sobre su "archivo sobre el caso de Maury Island" que consistía en gran parte en los escritos de Ray Palmer, el editor de la revista de Chicago al que se hace referencia en la publicación del gobierno.

Barker continuó conectando los puntos entre "el hombre, que vestía un traje negro" que llevó a Dahl a desayunar y tres hombres vestidos de manera similar que supuestamente visitaron a un joven entusiasta de los ovnis llamado Albert K. Bender en 1953.

Fue Bender quien "casi sin ayuda de nadie marcó el comienzo de la plaga de los Hombres de Negro, justo cuando Arnold inauguró la era del OVNI", escribió el ufólogo Nick Redfern en su libro The Real Men in Black.

Pero fue el libro de Barker el que contó la historia de Bender, introduciendo así el concepto de MIB a una audiencia mucho más amplia.

Barker describió a los visitantes de Bender como: “Tres hombres de traje negro con expresiones amenazadoras en sus rostros. Tres hombres que se te acercan y te hacen ciertas exigencias. ¡Tres hombres que saben que ustedes saben lo que son realmente los platillos!”.

