Hombre vivió 40 años en la selva y muere de cáncer tras comer alimentos procesados

Ho Van Lang fue un hombre vietnamita que llegó a ser conocido internacionalmente como “El Tarzán de la vida real”. Lamentablemente, diversos medios locales han informado que perdió la vida a la edad de 52 años por culpa del cáncer de hígado que adquirió cuando fue rescatado de la selva, lugar que fue su hogar por cuatro décadas.

De acuerdo a información que circula en Internet, este hombre vivió en el interior de la selva vietnamita al lado de su padre, Ho Van Thanh, quien era un veterano de ejército que optó por refugiarse en dicho lugar desde 1972 tras la muerte de su esposa y sus otros hijos durante un bombardeo de la Guerra de Vietnam.

La agencia EFE reportó que regresaron a la civilización en 2013, pero que el veterano militar creía que su país todavía estaba en guerra. Por otro lado, se sabe que Ho Van Tri, hermano menor de “El Tarzán de la vida real”, reveló que los visitaba cada seis meses y que su padre nunca lo reconoció ya que creía que él había muerto.

Víctima de la vida moderna

El cáncer de hígado acabó con la vida de Ho Va Lang.

Padre e hijo sobrevivieron los 40 años que vivieron en la selva gracias a la recolección de frutas y el consumo de yuca, así como de sus plantaciones de maíz. Vivían en una choza de madera que se encontraba sobre un árbol a cinco metros del suelo. Ho Van Thanh hablaba la lengua cor y tenía dificultades para escuchar, además de un carácter agresivo.

Una vez fuera de la selva, Ho Van Lang convirtió a las galletas y tallarines en sus alimentos preferidos, además de desarrollar un gusto por el cigarro y el alcohol. En entrevista para Daily Mail, el explorador Álvaro Cerezo declaró que Lang murió el 6 de septiembre y que la vida moderna fue la causante de su muerte.

Informes mencionan que análisis médicos le detectaron cáncer de hígado en noviembre de 2020, pero este ya estaba en una etapa terminal por lo que no había mucho que hacer: “Siempre me preocupó que él y su cuerpo no pudieran manejar un cambio tan drástico”.

¿Qué tan curable es el cáncer de hígado?

La única manera de intentar curar el cáncer de hígado es a través de la cirugía.



De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el cáncer de hígado solo se cura con una cirugía para extraer el órgano dañado. Para fortuna de quienes lo padecen, la FDA aprobó una tecnología que busca luchar contra este padecimiento.

