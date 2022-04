Hombre tenía 124 serpientes dentro de su casa; una de ellas lo mordió y murió

El hoy fallecido tenía en su poder serpientes de cascabel, cobras, mambas negras y un pitón birmana de más de 4 metros de largo.

David Riston, un hombre de 49 años de edad que radica en el condado de Charles en Maryland, Estados Unidos, fue encontrado muerto dentro de su casa. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que las autoridades hallaron 124 serpientes dentro de la vivienda del hoy fallecido.

La información proporcionada por los medios locales indican que fue en la noche del miércoles 19 de enero cuando las autoridadesrecibieron un reporte por parte de un vecino, quien preocupado por no haberlo visto el día anterior se acercó a su domicilio. Fue ahí cuando descubrió a David Riston tirado en el suelo e inconsciente.

El cadaver de David Riston fue hallado por su vecino, quien de inmediato dio aviso a las autoridades.

Más adelante, autoridades del Office of the Chief Medical Examiner of Maryland informaron al sitio 7News que la causa de la muerte del hombre había sido por envenenamiento a través de una mordedura de serpiente y que la forma de muerte es accidental, descartando así cualquier sospecha de homicidio, suicidio o enfermedad.

Terrorífico hallazgo en la casa de David Riston

Autoridades descubieron que el hoy fallecido tenía tenía 124 serpientes dentro de su casa.

Jennifer Harris, actual portavoz oficial del condado de Charles, indicó que David Riston tenía muy bien cuidadas a las serpientes y que los vecinos desconocían que el hombre las tuviera resguardada en el interior de su casa, además de contar con un permiso para tener reptiles y anfibios cautivos otorgado por el Maryland Department of Natural Resources.

No obstante, las autoridades revelaron que el hoy fallecido tenía en su poder varias serpientes de cascabel, cobras, mambas negras y un pitón birmana de más de 4 metros de largo. Finalmente, se reveló que resguardaba especies venenosas y que no tenía permiso para poder hacerlo.

¿Qué pasa si me muerde una serpiente?

Los síntomas por mordedura de serpiente incluyen dolor, hinchazón, enrojecimiento o sangrado en el lugar de la mordedura.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el calor provoca una alza en reportes de mordedura de serpientes. Lo primero que debes hacer al ser víctima de un ataque por esta especie es conservar la calma y llamar de inmediato a los servicios de emergencia. Otros consejos pueden ser leídos a detalle en el sitio Mayo Clinic.

Fotografías: Redes Sociales