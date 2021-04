Hombre que golpeó a anciana asiática en Nueva York había matado a su madre

El hombre que golpeó y pateó a una mujer asiático-estadounidense en la ciudad de Nueva York salió de la cárcel en 2019 luego de ser condenado por asesinar a su propia madre, según reportes de medios locales.

Las autoridades de Nueva York identificaron a Brandon Elliot, de 38 años, como el hombre afroamericano que aparece en las imágenes de una cámara de vigilancia que captaron el momento cuando pateó a una mujer en el estómago y después la pateó en la cabeza estando tirada en el suelo.

Como reportamos en La Verdad Noticias, el indignante ataque tuvo lugar la mañana del lunes 29 de marzo. La división de Crímenes de Odio de la Policía de Nueva York había emitido una ficha de búsqueda contra Elliot, quien ahora sabemos que vivía a pocas cuadras del lugar, en un hotel acondicionado como refugio para personas sin hogar.

Su historial incluye un cargo por robo en el año 2000.

Elliot fue declarado culpable de matar a su madre con un arma blanca en el barrio del Bronx en 2002, cuando tenía solamente 19 años. Tras obtener su libertad condicional de por vida en 2019, fue colocado en un refugio para personas sin hogar.

Enfrenta cargos por crimen de odio

Por el cruel ataque contra la mujer de ascendencia asiática, Elliot nfrenta cargos de asalto como crimen de odio, intento de asalto como crimen de odio, asalto e intento de asalto en el ataque del lunes, dijo la policía.

No se supo de inmediato si Elliot tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre. Se esperaba que fuera procesado por video hoy.

La víctima fue identificada como Vilma Kari, una mujer de 65 años que emigró de Filipinas, dijo su hija a The New York Times; el periódico no identificó a la hija de Kari por su nombre.

La versión de as autoridades de Nueva York explica que la asiático-estadounidense se dirigía una iglesia en el centro de Manhattan cuando Elliot la tiró al suelo, le pisoteó la cara y le gritó “no perteneces aquí”, antes de retomar su marcha mientras algunas personas miraban sin hacer nada al respecto.

