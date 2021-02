Hombre que ESTRANGULÓ a su esposa durante el confinamiento es declarado inocente

Un trabajador de una fábrica jubilado del Reino Unido que admitió haber estrangulado a su esposa apenas unos días después del primer encierro nacional por la pandemia del COVID-19 ha sido declarado inocente de asesinato.

Anthony Williams, de 70 años, le dijo a la policía en Gales que "literalmente le ahogó la luz del día" a su esposa de 46 años, Ruth, en su casa de Cwmbran el 28 de marzo, cinco días después del cierre en todo el Reino Unido que lo dejó "deprimido". The Independent informó.

Williams dijo a los detectives que mató a su esposa de 67 años después de "romperse" durante una discusión. Se había retirado de su trabajo como trabajador de una fábrica 18 meses antes y no se las arreglaba bien después, según el informe.

Ruth fue estrangulada por su esposo en un arranque de depresión por el confinamiento.

Williams estranguló a su esposa con el cordón de una bata, según el Sun, que también señaló que el espantoso ataque fue el primer asesinato en un encierro reportado. Los fiscales dijeron que fue a la casa de un vecino después del asesinato y confesó.

Los policías que respondieron encontraron a Ruth Williams en el porche de la pareja mientras sostenían un juego de llaves. Más tarde fue declarada muerta en un hospital, donde los médicos encontraron hemorragias en los ojos, la cara y la boca, así como cinco fracturas en el cuello, informó el Sun.

Durante el juicio, los miembros del jurado escucharon grabaciones de Williams insistiendo a la policía en que la muerte de su esposa "no fue un asesinato", alegando que "no quiso" matarla.

"Simplemente volteé, no era yo", dijo Williams a los oficiales, según el Sun. "No le haría daño a una mosca, no fui yo, no soy así y no sé qué me pasó".