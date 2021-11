Hombre pidió ayuda a brujo para salvar su matrimonio y es asesinado en un ritual

Los problemas maritales en una relación constantemente pueden desencadenar una ruptura amorosa si el tema no se trata adecuadamente, por lo que mucha gente se desespera ante estas situaciones y busca hacer lo que sea con tal de arreglar las cosas, incluso recurrir a la brujería para solucionar sus problemas.

Esto es lo que pensó un hombre en Rusia al recurrir a un supuesto médico brujo por un remedio para salvar su matrimonio, sin saber que su petición le costaría la vida, pues fue vilmente engañado para formar parte de un ritual donde sería asesinado por el brujo.

De acuerdo al portal de noticias Daily Star, el hombre recurrió al médico brujo para que le ayudara a que su esposa regresara, pero algo salió mal durante el ritual, desencadenando una pelea que culminó con el brujo asesinando a su ’paciente’.

Hombre es asesinado por médico brujo en Rusia

Anton quiso salvar su matrimonio con ayuda de un brujo

La lamentable historia tiene como protagonista a un hombre llamado Anton Shabanov de 33 años de edad, quien estaba desesperado porque su esposa Lyubov de 29 recreara con él tras haberse separado a menos de un año de que se casaron, por lo que sin más opciones decidió acudir con un médico brujo por un ritual que resolvería el problema.

Anton visitó a un hombre llamado Nikolay Ivanov de 32 años, un siniestro brujo que le prometió salvar su matrimonio en un ritual , el cual tuvo que ser en un lugar remoto, donde cuando llegó el momento, el brujo comenzó a burlarse de su cliente, insultando incluso a la esposa, lo que desencadenó una pelea que culminó con el brujo asesinando al hombre con un hacha.

Brujo recibe nueve años de prisión por asesinato

El brujo pasará casi una década en la cárcel

Te informamos en La Verdad Noticias que el brujo Nikolay le asestó varios golpes a Anton en el cuello y la cabeza, matándolo y posteriormente ocultó su cuerpo en el bosque, donde las autoridades lo hallaron y comenzaron las investigaciones, mismas que consiguieron dar con el paradero del médico brujo, quien fue detenido por el crimen.

El ‘brujo mayor’, fue encontrado culpable y recibió una sentencia de nueve años en una prisión de máxima seguridad y régimen estricto, además que deberá pagar una multa que asciende a lo que sería medio millón de pesos, probablemente para la ex esposa del ahora fallecido, quien no sólo no la recuperó, sino que también perdió la vida.

