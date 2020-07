Hombre obliga a su pequeña hija de 12 años a casarse con dos hombres

Una niña de 12 años fue rescatada por las autoridades en Kenia después de casarse con dos hombres en el lapso de un mes. El padre de la niña, en el condado de Narok al oeste de la capital, Nairobi, la obligó a casarse con un hombre de 51 años.

Ella escapó y luego se casó con un hombre de 35 años antes de ser rescatada por un defensor de los derechos del niño y funcionarios del gobierno.

En Kenia, casarse con alguien menor de 18 años es un delito. Un defensor de los derechos de los niños dijo que fue informado sobre la niña cuando estaba en el proceso de rescatar a otra niña.

"El padre la regaló al anciano para que se casara. Ella no tenía otra opción que casarse con el hombre más joven", dijo Joshua Kaputah de la Asociación de Paz del Condado de Narok.

Matrimonios infantiles, un problema en Kenia

Kaputah agregó que la pobreza y el cierre de escuelas debido a la pandemia de coronavirus han jugado un papel en el aumento de los casos de matrimonios infantiles.

"Algunas familias tienen hambre y la posibilidad de recibir dos o tres vacas como dote es bastante tentadora", dijo.

El periódico Standard de Kenia informa que después de que el primer novio ofreció cuatro vacas como dote, la niña protestó en contra de casarse, pero luego fue golpeada por sus primos.

"Me escapé y como no podía regresar a la casa de mi padre por temor a ser reprendido, me escapé con un hombre de 35 años, que estaba casado", dijo en el Standard.

Autoridades aseguraron que los abusos infantiles aumentaron durante la pandemia.

Kaputah dijo que el padre de la niña la había encontrado y la había llevado de regreso a la mujer de 51 años.

Cuando Kaputah llegó con funcionarios del gobierno, el hombre ya había desaparecido. La policía está buscando al padre y a los dos hombres que se casaron con la niña, quienes se han escondido, informan los medios locales.

Si son declarados culpables, podrían ser enviados a prisión por hasta cinco años y / o recibir una multa de hasta 1 millón de chelines kenianos (aproximadamente 10 mil 000 dólares).