Hombre muere en un gimnasio de Perú mientras realizaba sus ejercicios

En un gimnasio localizado en San Juan de Lurigancho, Perú, un hombre identificado como Johan Montero Villanueva de 32 años de edad, falleció la noche del martes 8 de febrero mientras realizaba su rutina de ejercicios. De acuerdo con los reportes, el hombre sufrió un paro cardíaco.

Montero Villanueva se encontraba en el gimnasio Mega Force del referido distrito y, alrededor de las 10:04 p.m. cuando realizaba ejercicios para fortalecer su pecho sentado en una máquina, se desvaneció y cayó al suelo, suceso que fue captado por las cámaras de seguridad del lugar.

En las imágenes se ve que cuando el hombre cae al suelo pasan algunos segundos para que el personal del gym reaccione y se acepte al hombre para tratar de reanimarlo. La persona falleció al poco tiempo en el gimnasio por el paro.

Familiares de Johan Montero acusan al gimnasio de no tener personal capacitado

Ante la muerte de Johan Montero, diversos familiares acudieron durante el miércoles a protestar contra el gimnasio de Perú, ya que aseguran que al no tener el personal capacitado para dar primeros auxilios, no pudieron salvarle la vida.

“Los entrenadores que están aquí no tienen la capacitación para poder tratarlo. Se ve en las cámaras que él cae (boca abajo). No lo reanimaron, no voltearon. Esperaron 50 minutos para llamar a un familiar y luego para pedir que lo llevaran a un hospital que está a la espalada”, dijo uno de los familiares al noticiero 24 Horas.

Los familiares enfurecidos con los trabajadores del gym de San Juan de Lurigancho ingresaron al lugar por la fuerza y terminaron derribando monitores del mostrador y agredieron al personal del lugar.

No obstante, el administrador del gimnasio negó que no se le haya dado la atención requerida a Montero Villanueva tras el paro cardíaco que sufrió. Aseguró que durante los primeros 20 minutos llamaron a la familia y buscaron una ambulancia. Sin embargo, confirmó que llevaron al joven al hospital cuando uno de los familiares llegó al establecimiento.

¿Cuáles son los primeros auxilios ante un paro cardíaco?

De acuerdo con la Agencia Andina, si una persona ha perdido la conciencia por un paro cardíaco se debe despejar rápidamente el espacio que rodea a la víctima a fin de que circule el aire. La posición correcta para atenderla es boca arriba.

Una vez así, se les debe realizar reanimación o resucitación cardiopulmonar mediante la compresión torácica en la zona donde se ubica el esternón (hueso que está en medio del pecho), como hemos dicho en La Verdad Noticias.

La compresión debe hacerse con ambas manos, una sobre otra, con los brazos extendidos y con una frecuencia de 30 veces ininterrumpidas, seguida de una provisión de aire boca a boca. El propósito de esta técnica es mantener la circulación de sangre en el organismo, sobre todo al cerebro, para que no ocurran secuelas.

El reporte médico indica que el hombre de 32 años murió en el gimnasio por el paro cardiorrespiratorio, aunque posiblemente hubiera vivido si le realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar. También señaló la importancia de tener un desfibrilador para intentar reanimar a la persona.

