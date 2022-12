Hombre muere de un ataque al corazón mientras veía 'Avatar 2'

Un hombre murió de un ataque al corazón mientras veía la película 'Avatar 2' recientemente estrenada en la ciudad de Peddapuram en la India lo que tuvo que movilizar varias autoridades durante tres horas en el cine.

La víctima, identificada como Lakshmireddy Srinu, fue a un cine en Peddapuram con su hermano Raju para ver Avatar 2, recientemente estrenada, pero nunca se imaginó que iban a tener una función y tarde familiar desagradable.

El hombre murio en plena función

La víctima, identificada como Lakshmireddy Srinu

De acuerdo a testigos Srinu colapsó en medio de la película por lo que en ese momento las personas empezaron a auxiliar hasta que llamaron a los paramédicos. Su hermano menor, Raju, optó por llevarlo de inmediato al Hospital del Gobierno de Peddapuram, donde los médicos lo declararon muerto.

El hombre tenía antecedentes de presión arterial alta. Según el médico que lo revisó, “la sobreexcitación por ver la película” desencadenó sus síntomas, por los efectos que se manejaron en el filme.

���� | AHORA: Lanzan tráiler de Avatar 2, a casi dos décadas del estreno de la primera. pic.twitter.com/oTyShz3wxx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 2, 2022

Cabe mencionar , que un hombre de 42 años en Taiwán murió de un ataque al corazón mientras veía la primera parte de la película 'Avatar' cuando se estrenó en 2010, por lo que especialistas aseguran que este filme se ha vuelto una sensación en el cine por sus efectos especiales de primer nivel.

Avatar: The Way of Water ha superado oficialmente los mil millones de dólares en la taquilla mundial en solo 14 días, y es la película más rápida en 2022 en alcanzar ese hito, teniendo apenas su segunda semana en el cine. En México es la más vista hasta el momento.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!