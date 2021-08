Hombre le cae un rayo al estar en su videojuegos

Un hombre del condado de Robertson, Tennessee, estaba jugando a un videojuego el sábado por la noche durante una tormenta cuando un rayo cercano provocó una descarga directa en el cable de su mando.

Se ha presumido que el hombre estaba jugando después de la cena cuando recibió la descarga y llamó a los servicios de emergencia para pedir ayuda, según informó WKRN,

Por su parte, Josh Rice, el subdirector de los servicios médicos de emergencia del condado de Robertson, dijo a News 2 que los médicos habían respondido alrededor de las 9:15 p.m. del sábado a una llamada de un hombre alcanzado por un rayo en Greenbrier.

¿Por qué este hombre recibió una descarga eléctrica?

El hombre se encontraba en su videojuegos

Los servicios de emergencia dijeron que determinaron que la casa del hombre fue alcanzada o que cayó un rayo cerca, y que sufrió una descarga a través de un mando de videojuego.

Tal parece que aunque esto suena peligroso, no fue para tanto, ya que el hombre pudo hacer la llamada, y cuando llegaron los servicios con la ambulancia, descubrieron que no parecía herido.

Sino que quería que lo revisaran para asegurarse de que no estaba herido y no necesitaba ser transportado a un hospital local, pero lo que es cierto es que los rayos mientras juegas a videojuegos no son una broma.

¿Qué le hace un rayo a una persona?

Accidentes de rayos

El rayo es una descarga de electricidad estática que ocurre cuando hay un desequilibrio en la carga eléctrica entre la nube y la superficie de la tierra, por lo que un solo rayo puede ser de 1.000 millones de voltios, lo que puede detener el corazón de una persona y asar sus órganos internos.

Es por eso que otro hombre comentó que en San Andreas en su PS2 en el pasado y un árbol justo afuera de la ventana de su habitación fue alcanzado por un rayo.

Este no atravesó nada de lo que estaba sosteniendo o sentado, a diferencia de este tipo con tan mala suerte, pero su televisor quedó extrañamente frito, ya que después solo mostraría su color en diferentes tonos de púrpura.

