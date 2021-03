Hombre es acusado del asesinato de una persona, pero él confiesa que mató a 16

Un hombre acusado de matar a un hombre de Nueva Jersey que dice que abusó sexualmente de él en la infancia, asegura que es responsable para un total de 16 asesinatos, al menos así lo informó un fiscal, aunque las autoridades aún tienen que corroborar su afirmación.

Cabe indicar que ahora el hombre es buscado por la muerte de su ex esposa y otras tres personas en Nuevo México. Sean Lannon, de 47 años, dijo que mató no solo a su ex esposa y a los otros tres, sino también a "otras 11 personas" en Nuevo México, según Alec Gutiérrez, un fiscal asistente en el condado de Gloucester en los suburbios de Filadelfia, Nueva Jersey.

Las autoridades alegan en documentos judiciales que la admisión se produjo en una llamada telefónica a un familiar, quien dijo a los investigadores que Lannon expresó remordimiento. Lannon está acusado hasta ahora de una sola muerte en Nueva Jersey, y su abogado dice que Lannon fue provocado.

El teniente de policía David Chávez en la ciudad natal de Lannon, Grants, Nuevo México, dijo al Albuquerque Journal que las autoridades no tienen indicios de que sus afirmaciones sobre otros 11 asesinatos sean ciertas y que no tienen conocimiento de ningún informe de personas desaparecidas u homicidios que encajen. su narrativa.

"¿Es posible? Seguro que es posible. ¿Es probable? No, probablemente no ”, dijo Chávez al periódico, diciendo que las autoridades investigarían.

Se informó a La Verdad Noticias que, Lannon fue arrestado en St. Louis el 10 de marzo después de una búsqueda en varios estados. Conducía un automóvil robado a Michael Dabkowski, la víctima de Nueva Jersey cuyo cuerpo fue encontrado el mismo día, y ahora está tras las rejas en Nueva Jersey.

Está acusado de irrumpir en la casa de Dabkowski, de 66 años, y golpearlo con un martillo, según una declaración jurada.

Lannon también es una persona buscada por la muerte de su esposa y los otros tres en Nuevo México. Las autoridades dicen que un vehículo fue descubierto el 5 de marzo a 130 kilómetros de Grants en un garaje en Albuquerque International Sunport, que contenía cuatro cuerpos.

Los cuerpos fueron identificados como los de Jennifer Lannon, de 39 años; Matthew Miller, 21 años; Jesten Mata, 40; y Randal Apostalon, de 60 años. Sean Lannon vivía a 130 kilómetros (80 millas) de distancia en Grants.

Jennifer Lannon, Miller y Mata eran amigos, y Apostalon vivía fuera de su automóvil y era conocido por dar paseos por dinero, dijo la policía de Grants. Los cuerpos fueron encontrados en el auto de Apostalon.

Gutiérrez dijo el viernes que Lannon confesó haber atraído a varias víctimas a una casa en Nuevo México y haber desmembrado a algunas de ellas.

El hermano de Jennifer Lannon, Chris Whitman, le dijo a la estación de televisión KOB de Albuquerque que se sorprendió al escuchar que Sean Lannon se había atribuido la responsabilidad de múltiples asesinatos.

"Estuvieron juntos durante unos nueve años, y es simplemente alucinante porque es alguien a quien le di la bienvenida a mi casa y cenamos juntos el Día de Acción de Gracias".

El hombre podría enfrentar cargos por el asesinato de su esposa en Nuevo México

Habría asesinado al hombre que abusó de él en Nueva Jersey

El defensor público Frank Unger cuestionó la causa probable del cargo de asesinato en Nueva Jersey, argumentando que Lannon ingresó a la casa de Dabkowski en East Greenwich Township con permiso y que los actos que siguieron equivalieron, en el peor de los casos, a homicidio por provocación pasional, informó NJ.com.

Dabkowski (la víctima de asesinato) fue mentor de Lannon y su hermano gemelo a través de un programa de Big Brothers en la década de 1980, informó NJ.com. Lannon dijo a los investigadores que Dabkowski había abusado sexualmente de él cuando era niño y que fue a la casa del hombre para recuperar fotos sexualmente explícitas.

Unger argumentó que Lannon no quería que nadie "tuviera más control sobre mí". Dabkowski había “documentado esas agresiones sexuales, esas violaciones, al tomar fotografías de sí mismo con el Sr. Lannon en posiciones sexualmente comprometidas”, dijo Unger.

Unger dijo que Lannon recuperó dos martillos del garaje de Dabkowski y se los dio a la víctima, diciendo: “Vas a necesitar estos. No quiero hacerte daño ".

“Sugeriría que este solo hecho ilustra que esto no fue un asesinato intencional. Ni siquiera trajo un arma a la casa”, dijo Unger, argumentando que Dabkowski atacó a su cliente y luego fue asesinado.

La jueza del Tribunal Superior de Nueva Jersey, Mary Beth Kramer, dijo a los fiscales que limitaran su presentación a información relevante para el caso de Nueva Jersey, pero permitió referencias limitadas a los casos de Nuevo México.

Gutiérrez dijo que las víctimas de Nuevo México habían sido atraídas a una casa y argumentó que la idea de que Lannon hubiera sido invitado a la casa de Dabkowski "debería verse a través del lente de al menos tres incidentes anteriores en Nuevo México".

Unger abogó por la libertad previa al juicio, diciendo que su cliente no tenía condenas previas y es un veterano del ejército con una baja honorable.

Lannon nació en Massachusetts y pasó la mayor parte de sus primeros años en el condado de Gloucester antes de ser enviado a Alemania, dijo Unger. Tiene familia en el sur de Nueva Jersey, incluidas su madre y su hermana, y podría permanecer localmente en monitoreo electrónico si es liberado, argumentó el defensor.

Gutiérrez dijo que Lannon adoptó un nombre falso para evitar ser detectado cuando regresó a la costa este y había pasado una semana en la cárcel en Nuevo México por no comparecer ante el tribunal. No estaba claro con qué lo habían citado.

