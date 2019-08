Hombre es acusado de homicidio pero fue su hija quien atropelló y mató a mexicano

En Estados Unidos, en específico en Houston, una hombre ha sido detenido y acusado de homicidio y de poner a menores en riesgo, esto después que su hija de 12 años atropellara y diera muerte a un hombre junto con su perro.

Los hechos ocurrieron cuando Tomas Mejía Tol, padre de la menor le dejó a su hija que condujera su todoterreno, sin embargo esta aceleró y terminó arrollando a Enrique Vázquez de 47 años que en ese momento se encontraba paseando a sus perros.

Menor de 12 años atropella y mata a un mexicano, pero el padre es acusado de homicidio.

Por su parte la Policía de Houston dijo mediante un comunicado que los hechos ocurrieron en el estacionamiento de un complejo de departamentos y que cuando los agentes y paramédicos desplazados al lugar llegaron a la escena del crimen, solamente pudieron constatar el fallecimiento del hombre mexicano, pero también encontraron en el asiento de atrás del vehículo a un menor de dos años, el cual también corría peligro su vida al exponerse.

Luego de valorar la situación Mejía Tol fue arrestado y encarcelado bajo una fianza de dos mil dólares.

Por su parte, el jefe de la división de Delitos Vehiculares de la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Harris, Sean Teare, dijo que “No se puede permitir que un niño conduzca en un lugar poblado. Si va a enseñarle a un joven a conducir, váyase a un sitio donde no tenga la posibilidad de quitarle la vida a nadie".

Los medios locales han informado que Velázquez que es originario de México, vivía en Estados Unidos por trabajo y así pagar por el tratamiento de su madre, que vivía en su país natal.

Mientras que su hermano, Fernando Vázquez dijo que no responsabiliza a la menor si no a su padre por no medir la responsabilidad de sus acciones.