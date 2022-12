Hombre entra a una casa y mata al cachorro, luego roba sombrero y comida

Un hombre fue arrestado luego de que los agentes de la policía informaran que entró a una casa y mató a un cachorro con un machete.

Los hechos tuvieron lugar en el condado de Hillsborough, en el distrito de Florida, Estados Unidos.

Hombre entra a una casa

El hombre mató al cachorro con un machete y robó un sombrero

Alexander Hernández-Delgado Jr, de 25 años irrumpió en una casa en Wheeler Road en Dover el día 1 de diciembre, de acuerdo con la oficina del alguacil del condado en el distrito de Florida.

Una de las víctimas dijo a los agentes que vieron a Hernandez-Delgado alejarse de su casa con uno de sus sombreros, y también mencionó que él había comido y lanzado cosas en la casa antes de irse.

Sin embargo lo más sorpresivo fue que encontraron muerto al cachorro de la familia con heridas de machete en una caja al lado de la puerta, de acuerdo con WEARTV.

Tras una investigación, los agentes dijeron que él entró a la casa por medio de una ventana abierta en la sala de estar, y poco tiempo después, los agentes encontraron a Hernandez-Delgado al otro lado de la calle en una tienda Dollar General en Valrico Road.

Admitió haber estado adentro de la casa y fue arrestado.

Violencia a los animales

El maltrato animal es igual un delito penado

La oficina del alguacil dijo que Alexander Hernandez-Delgado Jr tiene cargos de crueldad agravada hacia los animales con un arma y robo a mano armada de una casa, y ahora está detenido con una fianza de 50 dólares en la cárcel de Falkenburg Road.

Tengo tolerancia cero para el abuso de cualquier tipo”, dijo el alguacil Chad Chronister. "Desafortunadamente, este no es el primer caso de crueldad animal que hemos visto recientemente. No puedo enfatizar lo importante que es para mí que estos sospechosos enfrenten cargos. Este sospechoso tiene antecedentes de comportamiento violento en el área, y es vital que rinda cuentas para que no pueda seguir dañando a ninguna persona o animal inocente”.

