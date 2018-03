Hombre desnudo y con el miembro cortado causa alarma

Redacción Web/Diario La Verdad CHICAGO.- Un hombre alarmó a los vecinos y autoridades de Chicago, ya que caminaba por la calle desnudo, cubierto de sangre y gritando. Medios no oficiales afirman que el hombre pudo haberse cortado el miembro, ya que tenía sangre desde la entrepierna que le bajaba por el resto del cuerpo. En la grabación se puede apreciar cómo en un primer momento el hombre está encarado contra una valla de metal gritando a la gente que había alrededor y una vez que llegó la Policía para tratar de calmarlo, comenzó a gritar a una de las agentes, que le gritó que se tirara el suelo, pero tras varios intentos, al ver que el hombre no respondía a sus peticiones, le disparó con un arma de electrochoque. Se desconoce si el hombre fue encarcelado o llevado a algún centro médico, ya que no se ha afirmado si padece de algún problema mental o se encontraba bajo los efectos de las drogas.

