Hombre de Afganistán vende a su hija de 9 años para poder comprar comida

La Verdad Noticias te presenta el día de hoy la historia de Abdul Malik, un hombre originario de Afganistán que se vio obligado a vender a Parwana Malik, su hija de 9 años de edad a un hombre mayor, esto debido a la crisis económica que se vive en aquel país tras la violenta llegada de los talibanes.

De acuerdo a información publicada por el sitio CNN, quien estuvo presente y documentó en video el momento en el que se llevó a cabo la polémica venta en Afganistán, el padre de la pequeña no tuvo otra alternativa, pues aseguraba que le era imposible alimentar a los ocho miembros que conforman su familia.

Según las declaraciones de Abdul Malik, él y su familia han tratado de sobrevivir con un salario de tres dólares al día y ayuda humanitaria en la comunidad de Badghis desde hace cuatro años. Sin embargo, la situación empeoró con la llegada de los talibanes y tras no tener éxito en su intento de buscar trabajó decidió recurrir a la venta de niñas.

El hombre, quien hace un par de meses vendió a su hija de doce años, pidió al hombre que no maltratara a la pequeña.

“No tengo trabajo ni dinero ni comida. Tengo que venderla porque no tengo otra opción”, dijo el hombre, quien asegura sentirse destrozado desde que la entregó y que no puede dormir por “la culpa, la vergüenza y la preocupación”. Antes de entregarla, le pidió al hombre que no la maltrate: “Por favor, cuídala. Ahora eres responsable de ella, por favor. No la golpees”.

En dado caso de que la situación no mejore, él ya considera la opción de vender a su hija menor de dos años. Incluso, se ha revelado que meses atrás vendió a otra de sus hijas, quien tenía doce años de edad.

Hombre promete trata bien a la pequeña que "compró"

El hombre que “compró” a la pequeña responde al nombre de Qorban y le ofreció a los familiares la cantidad de 2, 200 dólares en ovejas, tierras y dinero en efectivo. Al ser cuestionado sobre los planes para ella, él aseguró que no quiere a Parwana Malik como esposa, sino para que trabaje en el hogar, además de que prometió tratarla bien.

“Era barata y su padre era muy pobre y necesita dinero. Ella trabajará en mi casa, no la golpearé. La trataré como a un miembro más de la familia. Seré amable”, declaró Qorban a la cadena CNN. Cabe destacar que la historia de la pequeña se ha viralizado en redes sociales, indignando a todo los cibernautas, quienes reprueban el actuar del padre.

¿Cuál es el problema de Afganistán?

La llegada de los talibanes incrementó los índices de pobreza en Afganistán.

De acuerdo a información que circula en Internet, cerca del 40% de la población de Afganistán vive actualmente por debajo del umbral de la pobreza, porcentaje que los coloca como uno de los países más pobres del mundo. Según la ONU, dicho lugar entrará en “pobreza universal” en un año a causa de los talibanes.

Fotografías: Redes Sociales